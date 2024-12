Tutto su Francesco, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle scorse puntate, Barbara De Santi ha ricevuto una dolce sorpresa. Maria De Filippi ha annunciato la presenza in trasmissione di due, nuovi cavalieri che sono arrivati nello studio di Uomini e Donne per conoscere e corteggiare la dama. Tra i due cavalieri, Francesco ha colpito immediatamente Barbara per il look eccentrico e originale. Francesco è un parrucchiere, è single ed è un papà innamorato della sua bambina di 4 anni. Della vita di Francesco non ci sono altre informazioni avendo parlato solo per pochi minuti.

Tina Cipollari: flirt con Giucas Casella, Kiko Nalli e la morte del padre/ Il suo percorso a Uomini e Donne

Tuttavia, Francesco è riuscito a svelare il motivo per cui ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conoscere e frequentare Barbara. Il cavaliere, infatti, ha spiegato di trovare Barbara non solo molto bella ma anche un mix perfetto di intelligenza, cultura e carattere.

Barbara De Santi esce con Francesco ma spunta l’ostacolo

Durante il primo incontro al centro dello studio di Uomini e Donne, Barbara De Santi spiega di essere stata molto colpita da Francesco che, tuttavia, ha un rivale. Con lui, in studio, arriva anche Gaetano che arriva dalla stessa città d’origine della dama che, così, decide di far restare entrambi. Essendo indecisa, infatti, accetta la proposta di Maria De Filippi di far restare in trasmissione sia Francesco che Gaetano e di uscire con entrambi prima di decidere con cui portare avanti una frequentazione.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 10 dicembre 2024/ A rischio il trono di Francesca Sorrentino?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 10 dicembre, Barbara si accomoda al centro dello studio avendo davanti proprio Francesco e Gaetano. Durante il confronto, la dama spiega così di non essere abituata a frequentare due persone contemporaneamente. Uno dei due, dunque, tornerà a casa?