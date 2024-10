C’è grande attesa a Domenica In da Mara Venier per l’arrivo di Francis Ford Coppola, il grandissimo regista di Apocalypse Now vincitore di sei Premi Oscar. Un’occasione speciale per il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense considerato uno dei migliori registi della storia del cinema moderno che presenterà in anteprima assoluta il nuovo film dal titolo “Megalopolis” in uscita dal 16 ottobre in tutte le sale cinematografiche. Il regista inoltre sarà protagonista anche durante la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, visto che la sua penultima opera cinematografica sarà proiettato in anteprima assoluta durante l’evento speciale di preapertura in programma il 16 ottobre.

Megalopolis, infatti, sarà presentato in prima mondiale al Festival di Cannes e segna il ritorno sul grande schermo del regista e sceneggiatore americano che per la sua opera ha coinvolto attori del calibro di Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Chloe Finneman, Jon Voight, Giancarlo Esposito e Grace VanderWaal.

Francis Ford Coppola parla del nuovo film Megalopolis

Attento osservatore del mondo e della realtà che ci circonda, Francis Ford Coppola ha parlato anche di come è cambiata l’industria cinematografica negli ultimi tempo. “L’industria cinematografica cerca di far credere a tutti che esista un solo modo per fare un film” – ha dichiarato il regista che ha poi spiegato – “dev’esserci un protagonista e poi, nei primi minuti, dev’esserci un antagonista”. Senza girarci troppo intorno il regista ha spiegato come l’industria voglia qualcosa di pre-impostato che funzioni e che possa fare appeal sul pubblico. “Quando arriva un film che non si adatta a quella formula replicabile, non vogliono farlo perché lo considerano troppo rischioso” – confessa il regista che in passato ha fatto discutere per la sua opera Apocalypse Now.

“Quando uscì la gente si chiedeva cosa diavolo fosse ma non hanno mai smesso di andarlo a vedere” – ha detto Francis Ford Coppola parlando del film cult. Invece, sul nuovo film di prossima uscita “Megalopolis” ha anticipato: “non puoi dargli un’etichetta. E questo è fantastico. Questo è il tipo di film che mi piace”.