Chi è Frederick Lundqvist, il fidanzato di Chiara Francini/ Ex difensore svedese

Chiara Francini e Frederick Lundqvist, ex calciatore della nazionale svedese

Tra le grandi bellezze del Festival di Sanremo non sono da menzionare unicamente le performance e i contributi offerti dagli artisti in gara. A proprio modo, le varie co-conduttrici che si sono passate il testimone all’edizione 2023 della kermesse hanno lasciato un’impronta di spessore, come nel caso di Chiara Francini. L’attrice ha conquistato critica e telespettatori con il suo intimo e commovente monologo, al punto da attirare l’attenzione su di lei anche oltre l’esperienza sanremese e le informazioni di carattere professionale.

Chi sono i Colla Zio, la boyband di Sanremo 2023/ Il primo disco "Rockabilly Carter"

In molti infatti si sono chiesti chi fosse la dolce metà di Chiara Francini; si tratta di Frederick Lundqvist, sicuramente ignoto agli appassionati del mondo della TV ma con un passato professionale dalla discreta rilevanza. L’uomo di origini svedesi, 47 anni compiuti di recente, è infatti un ex calciatore e difensore che ha trascorso buona parte della sua carriera in patria con diversi club blasonati. Dall’esperienza al Lira, passando per Lulea e Gif Sundsvall, fino ad arrivare alla sua prima esperienza lontano dal campionato svedese. L’ultima stagione prima di arrivare al ritiro – nel 2006 – ha infatti vestito la casacca del Viking, club militante nel campionato norvegese.

Chi è Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa/ I successi in ambito forense

Chiara Francini e Frederick Lundqvist: “Il matrimonio? Mi sento una principessa ogni giorno…”

La prestigiosa carriera di Frederick Lundqvist non è mai coincisa con il passaggio ai club o campionati più blasonati d’Europa; ma la sua carriera è stata comunque impreziosita da diverse convocazioni con la Nazionale svedese. Dopo il ritiro nel 2006, l’uomo ha scelto di dedicarsi alla famiglia e ad una nuova veste professionale. Rispetto alle notizie che circolano, pare che l’ex calciatore sia ora impegnato nell’ambito dell’imprenditoria. Frederick Lundqvist è infatti impegnato con un’agenzia di servizi per la sicurezza, della quale è titolare.

I Cugini di Campagna, la svolta con Sanremo 2023/ Ivano Michetti: "Sono stato un mese in coma e…"

Per quanto riguarda invece il legame sentimentale tra Frederick Lundqvist e Chiara Francini, è stata proprio quest’ultima ad offrire informazioni in merito in una recente intervista per Vanity Fair. ” Viviamo insieme da 16 anni ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa; io mi sento principessa tutti i giorni. Frederick è un uomo estremamente ironico, silenzioso, attento e riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA