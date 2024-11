Gabriele Padoan e il malinteso con Barbara De Santi

Confronto tra Gabriele Padoan e Barbara De Santi nella puntata di Uomini e donne del 22 novembre 2024. Si parte con un filmato del post puntata precedente in cui Gabriele critica quelli che guardano la sua pagina Facebook. Dopo il filmato, Barbara, una dama del parterre con cui Gabriele stava uscendo, non ci sta e replica alle critiche. “Sono stata l’unica ad aver ribattuto ad un rifiuto che non è nemmeno stato un rifiuto”. Al centro dello studio, di fronte a Gabriele, ci sono Tiziana e Barbara De Santi. Quest’ultima, così, approfitta della situazione per chiedere a Gabriele se abbia un interesse nei suoi confronti.

Vincenzo La Scala e Ilaria Volta choc: "Ecco perché siamo stati allontanati da Uomini e Donne"/ "Colpa di…"

Il cavaliere, però, spiega che con lei potrebbe avere solo un rapporto d’amicizia avendo due caratteri opposti. La risposta del cavaliere delude la dama che ammette di aver frainteso tutto.

Gabriele e Tiziana: nuova coppia a Uomini e Donne?

Discorso diverso per Tiziana, nuova dama del trono over di Uomini e Donne con cui sta uscendo Gabriele. Maria De Filippi spiega che i due si sono visti per più giorni consecutivamente e tra loro va tutto a gonfie vele. Tiziana, inoltre, spiega che ha una vita piena, con un allevamento di cani e che non ha voglia “di essere semplicemente una puntata in un programma. Vorrei una relazione”, le parole della dama.

Tina Cipollari contro Gemma: dura lite a Uomini e Donne/ "Parla dei tuoi amanti vip". La Galgani "Me ne vado"

Sia Gabriele che Tiziana dichiarano di voler continuare a frequentarsi per capire se le rispettive vite possono incontrarsi. Gabriele, deciso a portare avanti la conoscenza con Tiziana, dice anche di non essere pronto a conoscere nuove persone e decide di non far entrare in studio una signora che ha chiamato la redazione esclusivamente per lui.