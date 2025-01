Raf, chi è il marito di Gabriella Labate: la lunga carriera nella musica

Raf, marito di Gabriella Labate, è uno dei più celebri interpreti della canzone italiana. Classe 1959 e nato a Margherita di Savoia, ha iniziato a fare musica da giovanissimo e ha raggiunto il primo importante successo con Self control nel 1983. Gli anni ’80 si rivelano fondamentali per confermarsi e, nel 1987, ha l’occasione di duettare con Umberto Tozzi in Gente di mare all’Eurovision Song Contest. Nel 1988 arriva poi la prima partecipazione al Festival di Sanremo con Inevitabile follia, tornando in gara anche l’anno successivo con l’iconica Cosa resterà degli anni ’80.

Seguono altri singoli di successo come Ti pretendo, Interminatamente, Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, sino alla vittoria al Festivalbar con Il battito animale nel 1993. Altra grande hit è Sei la più bella del mondo del 1995, confermandosi poi anche all’inizio degli anni 2000 con la struggente Infinito. Nel 2015 torna a Sanremo con il brano Come una favola, nel 2018 invece torna a duettare con Umberto Tozzi nel singolo Come una danza, realizzando assieme a lui una grande tournée di coppia in giro per l’Italia. Attualmente, invece, vediamo Raf protagonista in tv su Rai 1 come coach di Ora o mai più.

Raf e la sua famiglia: dalla moglie Gabriella Labate ai figli Bianca e Samuele

Raf e la moglie Gabriella Labate sono sentimentalmente legati da tantissimi anni; si sono sposati nel 1996 e insieme hanno avuto la gioia di diventare genitori di due figli, Bianca e Samuele, nati rispettivamente nel 1996 e nel 2000. Un amore lungo una vita che non si è mai spezzato, sempre al riparo dal gossip e tutelato al massimo per proteggerlo dalle ombre di crisi; il cantante e la coreografa rappresentano ad oggi una delle coppie più unite ed affiatate dello spettacolo.

Lo scorso settembre Raf ha compiuto gli anni e, per l’occasione, è stato ospite di Domenica In dove ha ricevuto numerosi messaggi d’auguri, inclusi quelli della moglie e dei figli. “Quanti compleanno vissuti insieme in giro per il mondo e quanti ancora ci aspettano”, le parole di Gabriella Labate. Altrettanto speciale il pensiero del cantautore rivolto alla sua famiglia: “Loro sono il mio più grande orgoglio!”.

