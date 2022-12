Gabriella Labate e la sua malattia rara/ “Avevo un Alien dall’utero alle ovaie e…”

Gabriella Labate a Verissimo racconta la sua battaglia contro una malattia rara, un problema grave di salute al cuore e all’utero. “L’ho vissuta in maniera privata. L’ho scoperto in modo inaspettato. Ad un certo punto sentì uno strappo dentro mentre parlavo, qualcosa mi diceva che dovevo farmi vedere”. Quindi, la moglie di Raf è uscita a far la spesa, ma sentiva ancora quel fastidio. Poi si è fatta esaminare da un’amica. “Passandomi l’ecografo al fianco ha visto che c’era qualcosa che non andava. Io già uscivo da una storia di malasanità, quando mi sentivo meglio mi arriva lei che dice di non muovermi”.

Gabriella Labate fu ricoverata d’urgenza per una trombosi nella vena cava diretta al cuore. “Al Gemelli facendo vari esami scoprirono che non avevo solo quel problema. Avevo anche questa massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro”. Il suo primo pensiero, ha spiegato a Verissimo, fu il marito Raf e i loro figli. “Erano già usciti con me dal trauma, perché quel problema di malasanità è stato traumatico, mi avevano salvato la vita per miracolo”.

Gabriella Labate racconta l’intervento per la sua malattia rara

Gabriella Labate era pronta ad affrontare tutto, ma non voleva dare preoccupazioni alla sua famiglia. “Era il dolore più forte”. Quella massa era da asportare subito. Dopo un mese e mezzo le fu fatta una risonanza e capirono che aveva una patologia rarissima. “Mi era cresciuto questo Alien dall’utero, era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche mi si è ramificato in tutti i vasi sanguigni, fino al cuore”. In quel momento era confusa, Gabriella Labate non sapeva cosa fare. “Non sapevo come uscirne, in preda al dispiacere perché Raf era devastato. Quando scoprono questa cosa assurda, hanno messo a punto un’operazione particolare, quindi mi sono affidata alla Madonna. Mi hanno asportato utero e ovaie, poi ho subito un’operazione cardiovascolare”. Ora ha una cicatrice enorme: “Dal petto fino a… vabbè”. C’è stato un percorso lungo di ripresa, ma ce l’ha fatta e può raccontarlo. “Oggi sto bene, ho fatto da poco tutti i controlli”.

