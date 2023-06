Chi è Gabriella Saracino/ Mamma di Gaia Von Freymann, investita e uccisa con Camilla nel 2019

Gabriella Saracino, il terribile dolore per la tragica morte di sua figlia Gaia Von Freymann

Perdere un figlio è senza dubbio tra le esperienze più brutali e innaturali che può vivere un genitore, soprattutto quando le dinamiche raccontano ulteriore amarezza e dolore. Il 21 dicembre del 2019, Gabriella Saracino ha dovuto affrontare forse il giorno più buio della sua vita; la scomparsa di sua figlia Gaia Von Freymann. La giovane quella notte fu investita e uccisa da un’auto guidata da Pietro Genovese; l’incidente coinvolse anche l’amica che era con lei Camilla, anche lei non sopravvissuta all’impatto.

DALILA DI LAZZARO, L'INCIDENTE CHE LE CAMBIÒ LA VITA/ "Prendo la morfina per il dolore. Le violenze subite…"

Nei mesi e negli anni a seguire Gabriella Saracino – madre di Gaia Von Freymann – si è fatta carico di quel dolore e non ha mai smesso di lottare in memoria della sua giovane figlia tristemente scomparsa. “Sono passati tre compleanni da quando la mia Gaia è volata in cielo. Nel primo, quello dei suoi diciassette anni ero ancora nella fase della realizzazione della sua scomparsa, ancora non ci credevo e avevo avuto la forza di invitare tutti i suoi amici a casa. Per gli altri due non ce l’ho fatta, mi sono quasi nascosta, ma per i suoi vent’anni dovevo organizzare qualcosa di significativo”. Queste le parole di Gabriella Saracino – come riporta TPI – in un’intervista rilasciata per AGI.

Dalila Di Lazzaro, ex fidanzati/ Da Franco Cocetta a Giovanni Terzi, Alain Delon e...

Gabriella Saracino, i sentimenti per Pietro Genovese: il ragazzo che ha investito sua figlia Gaia Von Freymann

Gabriella Saracino – madre di Gaia Von Freymann – ha tentato di trasformare quell’immenso dolore per la scomparsa prematura della figlia in un progetto che potesse onorare il suo nome. Nello specifico, la donna ha fondato un’associazione denominata appunto “GAIA, Giovani andiamo incontro all’amore”. Il tema di fondo – spiega l’articolo di TPI – è la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con progetti ed iniziative solidali con valenza sia sociale che culturale.

Christian Di Lazzaro, figlio morto Dalila Di Lazzaro/ "Ho cercato di trasformare il dolore in amore"

Sempre TPI, riporta anche la natura dei sentimenti di Gabriella Saracino verso Pietro Genovese, il giovane che ha causato la morte di sua figlia Gaia Von Freymann e dell’amica Camilla la notte del 21 dicembre 2019. “Ho provato molto risentimento verso di lui, ma in tribunale mi ha investito la solitudine di quel ragazzo che non riusciva a sostenere il mio sguardo. Oggi non provo più rabbia per Pietro, la nostra tragedia poteva essere evitata perché viaggiava a una grande velocità ed è risultato positivo al test alcolemico, ma quella sera non è sicuramente uscito di casa con l’intenzione di uccidere due bambine… Non ha mai chiesto scusa, non ne ha mai avuto la forza. Lo ha fatto suo padre, Paolo Genovese, nel Natale di due anni fa, un incontro molto sofferto davanti a un caffè”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA