Christian Di Lazzaro, figlio morto Dalila Di Lazzaro/ “Ho cercato di trasformare il dolore in amore”

Christian Di Lazzaro, chi è il figlio morto di Dalila Di Lazzaro

Christian Di Lazzaro era l’unico figlio di Dalila Di Lazzaro a cui la vita è stata spezzata a soli 22 anni da un incidente stradale. Era il 1991 quando un terribile incidente portò via all’attrice il figlio provocandole un dolore enorme all’attrice, difficile da capire e affrontare. A distanza di tempo, a parlare del momento più brutto vissuto nella sua vita, è stata la stessa attrice che ha raccontato come è riuscita a rialzarsi nonostante un dolore enorme e assolutamente insuperabile.

“Ho mollato tutto e sono andata sola nel deserto. Volevo il silenzio, il nulla, la natura. Sono fuggita ad Hammamet. Mi sono immersa nel dolore per accettarlo. Poi ho scritto un libro su mio figlio. Ed è stato come fare analisi. Ma ho incontrato genitori che non riescono più a riprendersi. Ho cercato di trasformare il dolore in amore. E non mi sono più sentita sola“, le parole dell’attrice in una vecchia intervista.

Christian Di Lazzaro, il grande amore di Dalila Di Lazzaro

Per ogni genitore non è facile affrontare la morte di un figlio e per Dalila Di Lazzaro, la prematura scomparsa di Christian, l’ha distrutta totalmente. Non è stato facile per l’attrice provare a rimettere insieme tutti i pezzi del suo cuore per poter rialzarsi e riprendere in mano la propria vita. Innamorata di Christian, di lui aveva parlato in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nella puntata del 1° aprile 2022.

“Era bello, alto un metro e 90. Ho scritto una canzone dedicata a lui. Ho conservato una sua camicia chiusa nel cellophane, è incredibile la forza degli odori. Christian mi disegnava cuoricini ovunque: mi capita di rivederli, nella tazza del caffè, sui sassi del mare, riflessi in sala operatoria…”, le parole dell’attrice a Serena Bortone.

