Chi è Giacomo Gianniotti/ “Dopo Grey’s Anatomy è arrivata l’offerta per Diabolik”

Chi è Giacomo Gianniotti ospite di Verissimo

Giacomo Gianniotti sarà il nuovo Diabolik nel film dei fratelli Marco e Antonio Manetti. L’ex attore di Grey’s Anatomy al posto di Luca Marinelli. Proprio così, l’attore italo-canadese è stato scelto dai Manetti Bros nel nuovo capitolo cinematografico dedicato al personaggio dei fumetti, creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Dopo il grande successo con il ruolo del dottor De Luca in Grey’s Anatomy, Gianniotti è pronto a calarsi nei panni di Diabolik. Parlando proprio del personaggio dalle pagine di Esquire.it ha raccontato: “io a un certo punto gliel’ho proprio chiesto a Marco e Antonio Manetti (i registi di tutti e tre i film,ndr): secondo voi Diabolik prova soddisfazione nell’ammazzare le persone? Sono loro del resto che hanno la visione, che sanno bene come trasformare un personaggio di carta in uno cinematografico. E ho capito che non è facile in Italia perché non se ne vedono tanti di personaggi così”.

Pamela Villoresi, chi è Giorgio Strehler suo padre teatrale/ "Mi ritengo fortunata…"

Sul personaggio ha precisato: “Diabolik non è cattivo di natura, semmai ha degli obiettivi e se incontra degli ostacoli lungo la sua strada li elimina, ma senza piacere. Preferirebbe di certo che non ci fossero ma quando ci sono non li vede come persone con famiglie e non vede le conseguenze, non ha questi pensieri proprio”.

Alessandro Besentini di Ale e Franz irriconoscibile/ "Dimagrimento? Ero quasi obeso"

Giacomo Gianniotti: da Grey’s Anatomy al ruolo di Diabolik

Da Grey’s Anatomy al ruolo di Diabolik. Giacomo Gianniotti, attore italo-canadese, è prontissimo a calarsi nei panni di uno dei personaggi dei fumetti più amato di sempre. “Quel che conta in questo caso è che Diabolik non è il tipo che sta lì a girare il coltello nella piaga. Non è un macellaio. Per lui è più importante la sfida, il furto del diamante o delle grandi opere. Un trionfo che poi è vuoto se non ha nessuno con cui condividerlo. E là entra Eva Kant, che dà una ragione a tutto quello che fa” – ha detto l’attore che si è ritrovato a ricevere l’offerta dai fratelli Manetti.

Miriam Leone/ "Scelgo seguendo l'istinto: mi piace raccontare storie di donne libere"

Proprio parlando dell’offerta ha detto: “è successo perché era da un po’ di tempo che volevo allargare le mie possibilità ed essendo per metà italiano avevo deciso di avere un agente anche qui. Ci sono voluti tre anni per conoscerci e capire cosa fare, ma quando ho lasciatoGrey’s Anatomy eravamo pronti, avevamo un rapporto e potevamo lavorare insieme. A quel punto è iniziata la ricerca ed è arrivata l’offerta per Diabolik”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA