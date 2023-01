Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini?/ “Ostinarsi ad avere dei bambini…”

Chi è Giada Parra e com’è nata la storia con Paolo Conticini?

Giada Parra è la fidanzata del noto attore Paolo Conticini. Giada (classe 1975) è un’ex modella e attualmente continua ad amare il mondo della moda e collaborare con diversi brand. Giada è una ragazza molto riservata e non ama molto il mondo dello spettacolo ; dopo essersi laureata in scienze politiche ha condiviso la sua vita con i suoi animali, l’ex modella infatti ha diversi cani a cui tiene moltissimo.

La storia d’amore tra lei e Conticini è iniziata nel 1993 e poi dopo 20 anni (nel 2013) i due si sono sposati. Il matrimonio tra Giada e Paolo però è sembrato a tutti solo una formalità perché in realtà i due erano già una coppia stabile da molto tempo e di conseguenza avevano già una relazione simile se non identica a quella del matrimonio. Durante il suo percorso a Ballando con le Stelle, lo stesso attore aveva dichiarato: “A ben vedere mancherebbe in rito in chiesa…Chissà magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”. Sulla loro storia d’amore l’attore aveva dichiarato: “E’ un legame profondo che è andato ben oltre il travolgimento fisico dei primi anni”.

Perché Giada Parra e Paolo Conticini non hanno figli?

Paolo Conticini sui social aveva descritto così la moglie Giada Parra: “È una donna pacifica, mite, per nulla competitiva, si lascia scivolare tutto addosso. Ed è scanzonata, prende la vita sempre con il sorriso”. Il loro amore è molto forte, nonostante ciò i due non hanno mai avuto figli e nel corso di un’intervista l’attore ha spiegato: “Ci siamo sempre detti: ‘se arriva siamo felicissimi, in caso contrario, va bene anche così’. Non è arrendersi, bensì pensare che accanirsi, ostinarsi ad avere dei bambini, potrebbe risultare dannoso in termini di aspettative. E per questo potrebbero anche guastarsi gli equilibri di coppia che per me, una volta raggiunti, sono importantissimi”.

La loro relazione dura da molti anni e anche loro hanno vissuto delle crisi di coppia, anni fa lo stesso attore ne raccontò una molto pesante: “Qualche anno fa abbiamo passato alcuni mesi distaccati, lei a Pisa e io a Roma. Dopo una litigata non abbiamo avuto voglia di fermarci e chiarire. Nessuno dei due voleva ‘disinnescare la tensione’, fare un passo indietro rispetto alle rispettive convinzioni, né un passo avanti verso l’altro. Così ci siamo allontanati”. Quei momenti però sono andati via e oggi la coppia è sempre più innamorata.











