Lino Banfi è nel cuore degli italiani, merito della sua longeva carriera artistica che gli ha permesso di fare breccia con la sua ironia, irriverenza e spiccato umorismo. La notorietà, come spesso accade per i personaggi noti, accende i riflettori anche sugli affetti più vicini come nel caso dell’amata nipote Virginia Leoni. Abbiamo già avuto modo di raccontare curiosità e aneddoti sulla giovane, ma cosa sappiamo della sua vita privata e dunque del rapporto con il marito Gianluca De Marco?

Virginia Leoni e il marito Gianluca De Marco: un rapporto vissuto con discrezione ma viscerale

Sia Virginia Leoni – nipote di Lino Banfi – che suo marito Gianluca De Marco risultano assenti sui social. Risulta dunque difficile spulciare tra scatti e aneddoti relativi alla quotidianità ma le poche curiosità note bastano a rendere evidente quanto il loro amore sia importante e viscerale. Non sappiamo quando e come si sono conosciuti, ma prima di giungere al grande passo del matrimonio Virginia Leoni e suo marito Gianluca De Marco hanno vissuto un fidanzamento di ben 8 anni.

Sicuramente, ospite oggi – 8 settembre 2024 – a Verissimo, Virginia Leoni potrebbe cogliere l’occasione per raccontare qualcosa in più del suo rapporto con il marito Gianluca De Marco. Forse raccontandoci anche il parere del suo amato nonno Lino Banfi, apprensivo e amorevole nei confronti di sua nipote e dunque certamente interessato anche alla serenità sentimentale e coniugale.