Virginia Leoni, la nipote di Lino Banfi è in dolce attesa: la menopausa precoce non ha ostacolato il suo desiderio

Lino Banfi è diventato, nel corso degli anni, il nonno più amato di Italia, grazie alla sua tenera e divertente interpretazione di Nonno Libero nella famosa serie tv Un Medico in Famiglia. Anche nella realtà, ovviamente, è un nonno amatissimo. Chiedere a sua nipote Virginia Leoni, figlia di Rosanna Banfi, che presto lo renderà bisnonno. A dare la lieta notizia, lo scorso 4 luglio, è stata Rosanna Banfi, che ha anche raccontato le tante difficoltà incontrate lungo il percorso da sua figlia Virginia. In una intervista rilasciata a Storie di donne al bivio, l’attrice è entrata più nel dettaglio, spiegando la storia della futura mamma.

Rosanna Banfi e Walter Zagaria, chi sono i figli di Lino Banfi/ "Il più grande pregio di papà? Ecco qual è.."

“Mia figlia Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce quando aveva ventisette anni poi ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita e al terzo tentativo è rimasta incinta”. Una storia che la nipote di Lino Banfi aveva già raccontato al Corriere della Sera, non molto tempo prima, ripercorrendo gli alti e bassi del suo ultimo anno e del suo percorso tortuoso.

Rosanna Banfi, auguri a papà Lino per i suoi 88 anni: "Festeggiamo per tre giorni"/ Foto in piscina e dedica!

Lino Banfi quasi bisnonno, il grande traguardo grazie a sua nipote Virginia Leoni

Non è ancora chiara quale sia la causa della sua menopausa precoce della nipote di Lino Banfi, ma ciò che conta adesso è che Virginia Leoni sia in procinto di realizzare il suo sogno di diventare madre. Anche per Lino Banfi, il fatto di diventare bisnonno è senza dubbio un grande traguardo, anche se non potrà condividerlo con la sua amata moglie Lucia Zagaria.

“Spero che mia mamma Lucia da lassù vegli su sua nipote”, ha detto Rosanna Banfi, anche lei in spasmodica attesa di accogliere nella sua vita il figlio di Virginia Leoni e il marito Gianluca, sposato dopo otto lunghi anni di fidanzamento. Non resta che attendere, dunque, la futura nonna e il futuro bisnonno scalpitano…

Chi è Lino Banfi, il vero nome dell’attore e perché si chiama così/ Lo pseudonimo nato ‘grazie’ a Totò