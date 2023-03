Chi é Gianmarco Petrelli di Amici 2023/ Eliminato alla prima puntata del serale?

Gianmarco Petrelli, chi é il concorrente ballerino ammesso al serale di Amici 22: la vita e la carriera, passando per il percorso di studio al talent show

É uno dei concorrenti ammessi al serale di Amici 2023 ed.22 e, intanto, Gianmarco Petrelli si direbbe tra i preannunciati primi eliminati dal talent show di Maria De Filippi. A darlo per uno dei primi eliminati al serale di Amici 22 sono gli insegnanti di ballo e capitani delle squadre avversi al serale del talent show a cui prende parte nel 2022, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Ma chi é Gianmarco Petrelli? Si tratta di un giovane ballerino di hip hop, di 21 anni e originario di Roma. Gianmarco prende parte ad Amici 22 come concorrente di hip hop e allievo della maestra di danza classica Alessandra Celentano, che apre a lui, ballerino di hip hop, gli orizzonti della danza. Nasce l’1 marzo 2000, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Diplomatosi al Liceo Linguistico a Roma, Gianmarco lavora come modello per la Tao Models Agency ed è anche coreografo. Nel percorso di studio avviato ad Amici 22, dopo l’esordio tv e il titolo di concorrente allievo, consegue l’ambita maglia dorata per l’accesso al serale di Amici 2023, come membro della squadra capeggiata dagli insegnanti Alessandra Celentano, la mentore, per il ballo e Rudy Zerbi per il canto.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

La replica di Gianmarco Petrelli, ad Amici 22

Tuttavia, ad avvenuta formazione della squadra competitor al serale di Amici 2023, che lui forma con i compagni ballerini Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli e i cantanti Aaron Cenere e Piccolo G, gli insegnanti di ballo delle squadre rivali lo criticano. Emanuel Lo e Raimondo Todaro lo indicano, in particolare, come uno dei preannunciati primi eliminati al serale di Amici 22, in partenza il 18 marzo 2023, con la prima puntata, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Ma come replica il ballerino, attivo su Instagram con un seguito stimato oltre 100mila follower? Di Emanuel Lo si dichiara deluso, perché il prof prima del serale di lui “ha sempre parlato bene” , rispetto all’altra critica, poi, dichiara di essere consapevole di non piacere a Raimondo Todaro: “Rimane della sua e se la maestra Alessandra Celentano mi porta al serale un motivo ci sarà”.

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA