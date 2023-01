Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ Dalla truffa allo scontro con Malgioglio

Gianna Orrù, la truffa da migliaia di euro subita dalla madre di Valeria Marini

Gianna Orrù è nota per essere la madre di Valeria Marini, sempre al suo fianco nei momenti più importanti della sua vita. La showgirl non ha mai perso occasione per raccontare il bellissimo legame con la madre, spesso ospite fissa durante le sue esperienze nei reality. La madre della soubrette è purtroppo nota anche per questioni spiacevoli, come la truffa subita qualche anno fa.

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, aveva infatti seguito le particolari e sospette indicazioni di un presunto broker nell’ambito della finanza digitale, di nome Giuseppe Milazzo, precisamente specializzato in criptovalute. Il truffatore era riuscito a far sborsare alla donna oltre 300mila euro prima che la diretta interessata si rendesse conto che qualcosa non andasse. I suoi continui investimenti piuttosto lauti non stavano dando frutti effettivi, portando Gianna Orrù a dubitare della buona fede del presunto broker. Qualche tempo dopo infatti, nel 2018, è emersa tutta la verità e il sedicente sul sedicente Giuseppe Milazzo, prontamente denunciato.

Gianna Orrù contro Cristiano Malgioglio: “Sei aggressivo e offensivo…”

Nelle sue molteplici esperienze televisive, in particolare nell’ambito dei reality, Valeria Marini viene spesso supportata da Gianna Orrù, sua madre. Quest’ultima viene di consueto invitata come ospite fisso, proprio per dare il giusto supporto nei percorsi televisivi della showgirl. L’ultimo progetto della Valeria nazionale ha però portato ad un certo risentimento materno, in particolare per via delle continue critiche e battute di Cristiano Malgioglio.

Valeria Marini è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione di Tale e quale show, dove però è stata spesso bersaglio dei sarcastici commenti di Cristiano Malgioglio. L’irriverenza però è sfociata nell’offesa, almeno secondo Gianna Orrù, madre della Marini. Intervenuta ad Oggi un altro giorno, la donna aveva appunto dichiarato: “C’è un limite oltrepassato il quale non sei più spiritoso. Sei aggressivo e offensivo“. Gianna Orrù ha poi affermato di aver affrontato personalmente la questione con il diretto interessato: “L’ho fermato io nel corridoio, mi ha detto che per lui è divertimento. Ma tu ti diverti, gli altri lavorano dal lunedì mattina al venerdì sera“.

