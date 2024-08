Valeria Marini è fidanzata? Uno dei tormentoni del gossip dell’estate 2024 che si avvia pian piano alla conclusione riguarda, ancora una volta, la soubrette e attrice che questa sera tornerà protagonista sul piccolo schermo: infatti la 57enne capitolina sarà tra le ospiti al femminile della puntata di “Storie di donne al bivio” che ci accingiamo a vedere in fascia prime time su Rai 2 con la diretta interessata che si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa, Monica Setta, e magari farà qualche accenno alla sua sempre movimentata vita sentimentale. Dopo la fine dell’ultima storia d’amore lo scorso gennaio, c’è un uomo nel cuore di Valeria Marini oppure la bionda showgirl è al momento ancora single come raccontato qualche tempo fa?

In attesa di capire se nell’appuntamento con “Storie di donne al bivio” si scoprirà se Valeria Marini è fidanzata o meno, possiamo ricordare che, dopo una serie di relazioni di breve durata nel corso degli ultimi anni, e che hanno visto l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori legata prima all’immobiliarista Antonio Brosio, Eddy Siniscalchi e successivamente con Gianluigi Martino (all’epoca suo manager), tutti più giovani di lei, la soubrette aveva avuto una storia d’amore con un politico fino ad allora poco noto alle cronache. Infatti proprio la scorsa estate, a partire da luglio 2023, Valeria Marini era stata legata sentimentalmente a Gerolamo Cangiano, deputato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia.

MARINI, “POSSO RISPOSARMI IN CHIESA: SFRUTTIAMOLO, NO?”

Dunque Valeria Marini è fidanzata? No, perché la love story col politico meloniano è già finita e lo scorso gennaio è arrivata la conferma che lei e Gerolamo Cangiano si erano lasciati: “Il grande amore? Deve ancora venire” aveva detto sibillina la 57enne in una intervista al ‘Corriere della Sera’ qualche tempo fa, pur ammettendo che in quella categoria poteva rientrare Cecchi Gori. “Se credo ancora nel principe azzurro? Sì, ma lo devi incontrare per caso e avere il cuore e la mente aperta” aveva spiegato, ammettendo di essere spesso avvicinata da uomini in cerca di visibilità personale. È il caso di ‘Gimmi’ Cangiano: “No, non mi riferivo a lui. Nel nostro caso, ho deciso io di allontanarmi: per lui era un momento delicato e ho voluto dargli la possibilità di trovare equilibrio nella sua situazione famigliare”.

Insomma, alla domanda se Valeria Marini è fidanzata o meno ha risposto, seppure in modo indiretto, di recente la diretta interessata: nel frattempo non sappiamo di flirt estivi o di new entry nella sua vita ma un punto fermo c’è: i fiori d’arancio. Sempre nella lunga chiacchierata col quotidiano milanese, la soubrette aveva rievocato le nozze con Giovanni Cottone, portato all’altare nel 2013 prima che il matrimonio fosse annullato dalla Sacra Rota: “Per me lui non esiste più (…) Ma io non ho perso la speranza di sposarmi, di costruirmi una vita felice e di diventare mamma, in qualunque modo” aveva tagliato corto prima di dare l’identikit del suo prossimo uomo e lanciare anzi un amo a tutti i possibili pretendenti: “Mi vorrei innamorare dell’agente 007: un uomo bello, elegante, galante, misterioso e imprevedibile. Posso risposarmi in Chiesa: sfruttiamola questa cosa, no?”.