Chi è Gigi, ex fidanzato di Alvina Verecondi Scortecci/ “Ho lasciato Gigione perché non sganciava l’anello”

Alvina Verecondi Scortecci, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, è single. Tuttavia, durante una chiacchierata tra amiche in Honduras, ammette di aver vissuto una grande storia d’amore durata anche molti anni. Il suo ex fidanzato si chiama Gigi, e di lui parla in modo approfondito in un filmato mandato poi in onda su Canale 5.

“Gigione è l’uomo con cui ho vissuto 9 anni meravigliosi.” ha esordito Alvina. “È stata una storia d’amore meravigliosa per sette anni, ma pazzeschi, io ero proprio innamorata, lui era l’uomo della mia vita, poi bellissimo, simpaticissimo, buono, mille qualità. Poi un super adone, bello, muscoloso, che ti prende, ti abbraccia, ti protegge…” Un uomo, insomma, perfetto, con il quale è però finita per un motivo principale: tardava ad arrivare la proposta di matrimonio.

Alvina Verecondi Scortecci: ecco perché è finita con il fidanzato Gigi

“Arrivato però al momento fatidico del passo del matrimonio, lui diceva ‘adesso te lo chiedo, adesso te lo chiedo’ ma non è mai arrivato. Finché un giorno gli ho detto: ‘Guarda Gigi, io ti amo, ho sempre pensato che tu fossi l’uomo della mia vita, però non posso andare avanti così tutta la vita.’ Allora ho detto basta: ‘Gigi ti devo sganciare perché non sganci l’anello‘” ha spiegato Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei Famosi 2024, ammettendo di provare ancora oggi dei sentimenti per l’ex fidanzato.











