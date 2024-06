CHI E’ GINA DE BOER, VINCITRICE L’ACCHIAPPATALENTI 2024/ La cantante incoronata da Mara Maionchi!

Altra esibizione da urlo per Gina De Boer, che con la sua voce graffiante conquista tutti e vince l’Acchiappatalenti 2024 insieme a Mara Maionchi e alle Black Widow. Un percorso iniziato il 24 maggio per Gina, che aveva incantato Mara e il pubblico di Raiuno con una voce fuori dal comune. Questa sera, sabato 8 giugno, si è confermata ad altissimi livelli, sbaragliando tutta la concorrenza e trionfando come vincitrice. A lei e alle ballerine delle Black Widow va il primo premio dell’Acchiappatalenti, condiviso con la mitica Mara che, dopo il trionfo, si abbraccia le sue ragazze. “Siete state bravissime”, dice fiera e soddisfatta. Per Gina, quella di questa sera è stata una grande rivincita in tv, dopo la sua apparizione non così fortunata a The Voice Senior nel 2021-22. E in questo caso, non si parla di fortuna ma di talento puro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CHI E' VINCITORE L'ACCHIAPPATALENTI 2024 E CLASSIFICA/ Black Widow e De Boer sbaragliano tutti con Maionchi!

Gina De Boer verso la finale dell’Acchiappatalenti 2024

L’olandese Gina De Boer è stata “acchiappata” da Mara Maionchi che ha un sesto senso soprattutto per i talenti musicali e non poteva non prendere sotto la propria ala protettrice una voce così graffiante e rock. La sua esecuzione è stata davvero molto efficace, facendo alzare dal proprio posto Mara che ha applaudito lungamente come del resto anche il pubblico. Gina ha portato in gara un brano che non poteva non fare centro: Cry Baby dell’immortale Janis Joplin, un pezzo difficilissimo, anche per l’unicità della voce dell’icona del blues. La performance non è stata soltanto caratterizzata da una vocalità davvero straordinaria, ma anche soprattutto dal carisma che ha dimostrato questa signora di una certa età che nella vita di tutti i giorni lavora come infermiera.

Gina De Boer e Il colpo di fulmine con Mara Maionchi

C’è stata immediatamente sintonia tra Mara Maionchi e Gina e questo significa che per la finale c’è da attendersi qualche colpo a sorpresa che potrebbe mettere la cantante e le condizioni di poter centrare il bersaglio grosso. C’è tanta attesa soprattutto nello scoprire la scelta del pezzo musicale, anche perché la concorrente ha dimostrato di avere una certa versatilità e quindi potrebbe presentarsi con un brano di tutt’altro genere rispetto a quello scelto nelle scorse puntate.

Resta da vedere se la sua esibizione possa o meno valere la vittoria complessiva del programma, anche perché in lizza ci sono numerosi artisti che hanno palesato capacità straordinarie del mondo della coreografia e di altre arti.

La storia di Gina De Boer: la voglia di non arrendersi mai e di ricominciare

Nell’intervista di presentazione, Gina ha parlato nella propria vita e di come si sia innamorata di un italiano che ha sposato a Trieste. Tra di loro c’era un grande legame, purtroppo spezzato dalla brutta malattia che nel 2019 lo ha portato alla morte. Per tre anni Gina ha pianto il marito che ringrazierà per sempre per averle insegnato cos’è l’amore. In seguito, non si è data per vinta: ha trovato la forza per riemergere e per ritornare a vivere questo grazie alla passione che ha sempre avuto per il canto. Ha tutte le carte in regola per poter dire la propria della finalissima anche perché il talento non le manca.

