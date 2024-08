E’ stata la ‘governante’ pasticciona più amata d’Italia, ha avuto l’onore e l’onere di vivere in prima persona l’umorismo delle finte baruffe coniugali dei compianti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Stiamo parlando di Giorgia Trasselli, riconosciuta ancora oggi come la tata di Casa Vianello. Ma di che cosa si occupa oggi l’attrice dopo il grande successo nella sitcom?

Proprio oggi nella puntata di Estate in Diretta è stata invitata per raccontare l’immensa figura del compianto Raimondo Vianello, ovviamente riferendosi anche alla moglie Sandra Mondaini. La ‘governante’ di Casa Vianello è stata incalzata sui retroscena, sulle finte gelosie di coppia e sulla realtà delle discussioni che, in realtà, ha confessato di non aver mai davvero compreso dove finisse l’ironia e iniziasse la serietà.

Giorgia Trasselli e il retroscena sul ruolo da ‘governante’ in Casa Vianello: “Un dirigente mi disse che…”

Giorgia Trasselli, proprio a proposito del suo ruolo di ‘governante’ di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nella nota sitcom, sempre ad Estate in Diretta ha raccontato: “Se mi ha inseguito per tutta la vita essere la tata di casa vianello? Sì, una volta chiesi se era possibile fare un altro personaggio, a volte noi attori sentiamo il bisogno di sgomitare, e questo dirigente mi disse: ‘Lei resterà nella storia della televisione, cosa vuole cambiare?!’...”. L’attrice ha poi aggiunto: “A me sembrava una frase gigantesca, ed effettivamente ebbe ragione”.

La carriera di Giorgia Trasselli non si ferma ovviamente all’esperienza iconica nel ruolo di ‘governante’ di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel 2022 ha infatti primeggiato nel cortometraggio fantasy “Soror”. Per la tv l’abbiamo invece rivista nella nota fiction “Fosca Innocenti”, proprio nel ruolo di tata.