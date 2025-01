Giorgio Zuccolo è tra i concorrenti giunti alla finale di Io Canto Senior 2025 è a i protagonisti indiscussi che ha ka conquistato tutta la giuria, a cominciare da Iva Zanicchi, Orietta Berti fino a Fabio Rovazzi e Claudio Amendola che hanno ammesso di essere diventati a tutti gli effetti suoi fan!

Durante la semifinale Giorgio è tornato sul palco facendo ancora una volta centro. Questa volta il 70enne di Thiene si è esibito in duetto con la caposquadra Benedetta Caretta sulle note di un classico della musica internazionale del calibro di “The Show Must Go On” dei Queen. Inutile dire che la sua esibizione è stata travolgente ed esplosiva con tutto il pubblico e la giuria in piedi con tanto di standing ovation.

Giorgio Zuccolo conquista tutti a Io Canto Senior 2025: sarà il vincitore?

L’esibizione di Giorgio Zuccolo e Benedetta Caretta a Io Canto Senior 2025 sulle note di “The Show Must Go On” ha travolto davvero tutti. A cominciare dalla giuria con Fabio Rovazzi e Claudio Amendola che hanno confessato: ” non lo vedevi ma durante la tua esibizione abbiamo preparato questo e lo abbiamo mostrato in camera”. I due hanno disegnato dei cuori e una frase “Giorgio ti amo” su dei fogli di carta a conferma del loro grande amore per il concorrente. “Noi siamo tuoi fans, sei pazzesco. Sono ogni volta sconvolto dal tuo cambiamento pre-durante e post esibizione, hai una voce incredibile. Sei un mito astronomico e meriti anche tu un bruttissimo 20” – ha concluso poi Fabio Rovazzi.

Anche Iva Zanicchi e Orietta Berti non hanno potuto fare altro che constatare: “è un ragazzo quando è sulla scena, abbiamo dato 20”. Che dire: Giorgio è tra gli indiscussi protagonisti e chissà che non possa essere proprio lui a trionfare in questa edizione di Io Canto Senior!