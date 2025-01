Giorgio Zuccolo è tra i protagonisti indiscussi di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni condotto in prima serata da Gerry Scotti su Canale 5. Il cantante si è fatto notare sin dalla prima puntata dalla giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola per il suo carattere schivo e riservato che cambia non appena arriva sul palcoscenico. Anche durante la seconda puntata il cantante non ha deluso le aspettative, anzi ha letteralmente spettinato la giuria con una potentissima performance sulle note di “Highway to hell”. L’ingresso di Giorgio è stato accolto da Gerry Scotti che ha ironizzato: “calma vieni con calma, si è presentato così in punta di piedi anche la settimana scorsa. Un uomo timido, una persona normale, ma un animale sul palcoscenico. Ma sarà così anche nella vita?”

A rispondere a questa domanda nel pubblico c’è il genero Enrico che racconta qualcosa di più: “ci ho messo molti anni per capirlo. Di Giorgio ce ne sono 2: non quello che sale sul palco e arriva, poi parte la prima nota ed esce il Giorgio 2 la vendetta e arriva dritto”.

Giorgio Zuccolo finalista di Io Canto Senior 2025?

Ma passiamo all’esibizione di Giorgio Zuccolo con “Highway to hell” a Io Canto Senior. Il cantante ha conquistato tutta la giuria che gli ha assegnato il punteggio massimo di 40. “Sei uno dei personaggi più iconici che abbiamo qui tra noi, io sono innamorato. Mi piace questo modo che hai di fare, ma oggi ogni tanto sei andato un pò fuori tempo. Vabbè abbiamo deciso di darti un 20″ dice Fabio Rovazzi a nome anche di Claudio Amendola.

Poi è la volta di Iva Zanicchi ed Orietta Berti: “hanno dato talmente tanto loro, a noi piace tanto e poi questa canzone è la preferita di mio figlio Omar. Ha una bella voce, è carinissimo. Ci hai divertito, ti adoriamo, potresti essere un Celentano di una volta. Comunque 20!”.