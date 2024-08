Chi è Giovanni De Gennaro: la dedica speciale dopo la vittoria dell’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Giovanni De Gennaro ha già brillato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma si prepara ora ad una nuova sfida. Giovanni ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella Canoa, un grande risultato che De Gennaro ha festeggiato insieme alla fidanzata Ilaria, per poi dedicarlo ad una persona per lui molto speciale che non c’è più.

Olga Kharlan, oro e bronzo alle Olimpiadi/ L'ucraina: "In pedana pensando alle nostre truppe al fronte"

“Questa medaglia è dedicata al mio amico Gianni, è stato il mio primo allenatore e ci ha lasciato dieci anni fa proprio in canoa, mentre eravamo in un viaggio in Nepal. – ha dichiarato Giovanni De Gennaro in un’intervista rilasciata dopo aver vinto l’oro – Quindi è per lui perché mi ha trasmesso la passione, mi ha trasmesso l’amore per questo sport senza il quale non sarei qui, quindi lo ringrazio e ci tenevo tanto a potergli dedicare una medaglia importante e oggi ce l’ho fatta”.

Diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: quattro finali oggi (lunedì 5 agosto)

Chi è Ilaria, la fidanzata di Giovanni De Gennaro

Giovanni De Gennaro ha una fidanzata da sei anni, che lo sostiene, segue e supporta in tutte le sue sfide sportive. Lei si chiama Ilaria e, in un’intervista al Corriere della sera, ha commentato l’oro conquistato dal fidanzato con queste parole: “La cosa più bella è stata il volto felice di Giovanni quando è arrivato al traguardo. Mancavano ancora diversi atleti, ma l’ho visto soddisfatto e a me quello bastava” ha raccontato.

D’altronde il successo ottenuto da Giovanni De Gennaro arriva dopo duri allenamenti ma anche attraverso una dieta equilibrata, che mira ad avere il peso forma perfetto per il suo kayak e, dunque, la guidabilità della canoa. Vedremo se, nel corso della sua prossima sfida alle Olimpiadi di Parigi 2024, Giovanni otterrà un nuovo successo.

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Classifica, Italia e medaglie: dallo skeet l'oro numero 9! (oggi 5 agosto)