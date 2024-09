Altro fiocco blu in bella vista; è nato il secondo figlio di Teresanna Pugliese e suo marito Giovanni Gentile. Il piccolo Gioele è l’ennesima gioia per la coppia che da oltre dieci anni vive una splendida storia d’amore che, nonostante i trascorsi televisivi dell’ex volto di Uomini e Donne, non è ostentata e risulta fuori dal circolo di notizie che spesso riguardano il mondo del gossip.

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese è diventata mamma: nato il secondo figlio Gioele/ "È stato difficile ma.."

Ma chi è Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese e papà per la seconda volta con la nascita recente del piccolo Gioele? A differenza dell’ex volto di Uomini e Donne, non appartiene al mondo dello spettacolo e pare sia molto riservato. Quest’ultimo aspetto è testimoniato dalla mancanza di profili social; considerando i tempi odierni, una scelta che mette in evidenza un particolare disinteresse rispetto all’esposizione. Per quanto riguarda l’attività professionale del marito di Teresanna Pugliese, pare sia uno stimato imprenditore originario di Napoli.

Teresanna Pugliese, insulti per il look in gravidanza: "Volgare e imbarazzante"/ Lei sbotta: "Superficiali!"

Teresanna Pugliese e il marito Giovanni Gentile: un amore impreziosito dall’arrivo del secondo figlio Gioele

L’unica volta in cui abbiamo avuto modo di conoscere Giovanni Gentile – marito di Teresanna Pugliese – è stato diversi anni fa, ancor prima del matrimonio, in un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque. Le nozze tra i due risalgono al 2018 ma il vero primo tassello volto a suggellare il loro amore è stata la nascita del primo figlio, il piccolo Francesco (2015). Alcuni mesi fa era stata l’ex tronista di Uomini e Donne ad annunciare sui social la seconda gravidanza; alcune ore fa per Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile è dunque scattata l’ora più lieta scandita dalla nascita del secondo figlio, il piccolo Gioele.

Qualcosa in più sul conto di Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese e papà bis con la nascita del secondo figlio Gioele, lo apprendiamo proprio grazie a brevi stralci di intervista rilasciati dall’ex volto di Uomini e Donne. “… Come moglie sono molto attenta” – ha raccontato Teresanna Pugliese a Fanpage – “Cerco di evitare di entrare nella fase delle ‘abitudini’ che possono diventare pericolose. Io e mio marito siamo giovani, cerchiamo sempre di reinventarci, ci ritagliamo i nostri spazi e il nostro tempo come coppia”.