Chi è Giovanni Junior D’Ambrosio de Il Collegio 6/ Allergico solo alla dieta, cercherà cibo in cucina?

Chi è Giovanni Junior D’Ambrosio de Il Collegio 6?

Giovanni Junior D’Ambrosio è uno dei protagonista de Il Collegio 6. Deve il suo nome proprio di battesimo al padre, scomparso purtroppo prematuramente quando il giovane napoletano era ancora nel grembo materno. È un ragazzo solare, simpatico e molto chiacchierone. Giovanni Junior dichiara fin da subito nel video di presentazione de “Il Collegio 6” di essere una “buona forchetta”: ama cucinare e sostiene di essere “allergico solo alla dieta”, scherzando e ridendo di gusto. Il suo piatto preferito è la pasta con le patate, da buona tradizione culinaria napoletana, ed è anche il piatto che ama cucinare di più e più frequentemente. Il paffuto ragazzo partenopeo, infatti, ha deciso di frequentare l’istituto alberghiero proprio per continuare a portare avanti la sua passione per la cucina e per fare ciò che ama. Giovanni Junior dice che il cibo è la sua valvola di sfogo, il suo anti – stress. E come dargli torto? La mamma conferma, sorridendo, che il figlio durante la giornata non fa altro che mangiare, parlare e dormire.

Concorrenti Il Collegio 2021, chi sono?/ 20 studenti immersi negli Anni '70

Giovanni Junior D’Ambrosio, “l’avvocato delle cause perse”

Giovanni Junior D’Ambrosio, inoltre, è un gran chiacchierone e infatti anche a scuola i professori e i compagni lo chiamano simpaticamente con l’appellativo di “avvocato delle cause perse” a causa della sua lingua lunga e soprattutto a causa del fatto che spesso parla senza essere interpellato. Chissà se sarà il suo soprannome ufficiale anche del “Collegio“. Giovanni Junior sembra non avere un profilo instagram personale, ma è presente sul social in questione una fanpage in cui ci sono principalmente sue foto, selfie e nella descrizione in alto a destra si legge, con ironia, “il più simpatico de Il Collegio 6”.

Chi è Davide Maroni de Il Collegio 6/ "Non mi piace essere comandato. Le regole? per me una sfida"

Già il semplice fatto di avere una fanpage significa che Giovanni Junior D’Ambrosio è un ragazzo adorabile e che si fa voler bene da tutti, subito. Sicuramente il simpatico napoletano porterà al programma momenti di grande simpatia ed ilarità ma anche di profonda commozione per la sua tragica storia che non gli ha mai fatto perdere il sorriso e la simpatia che lo contraddistinguono.

Video presentazione Giovanni Junior D’Ambrosio: la sua backstories de Il Collegio

LEGGI ANCHE:

Chi è Rebecca Parziale de Il Collegio 6/ Detta "Lambo", rivela:"I ragazzi devono fare quello che voglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA