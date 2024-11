La settimana scorsa Giovanni Pernice, partner di ballo di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024, ha vissuto una puntata a dir poco rovente. Clima tesissimo con la giuria, in particolar modo con Gullermo Mariotto che non si era risparmiato nel criticare l’esibizione della coppia. Così Giovanni Pernice aveva deciso di non rilasciare dichiarazioni durante la puntata, scusandosi poi con Bianca per averla lasciata sola. Il ballerino e insegnante sente particolarmente la gara in questa fase del talent, ma a non andargli giù sono state appunto le feroci critiche di Mariotto.

L’insegnante si è mostrato parecchio irritato e infastidito nei suoi confronti, dunque c’è grande curiosità di vedere come si comporterà questa sera e se cercherà di lanciare un messaggio di distensione. Nel frattempo, però, si consola con la sua fidanzata Bianca, che ormai non si nasconde più e non nega l’amore che li unisce. Un amore scoppiato proprio in pista, dopo tante voci e rumor che li vedevano sempre più vicini.

Giovanni Pernice nervoso, Bianca Guaccero lo consola

Così, al di là del lungo bacio che ha di fatto ufficializzato il loro amore al grande pubblico di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha espresso preoccupazione per il compagno, fortemente criticato da Mariotto, che in realtà era stato duro con la coppia, per una coreografia ritenuta non all’altezza.

“E’ venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace”, aveva detto tranchant Guillermo. Una stoccata che ovviamente Giovanni non ha digerito e che Bianca si è trovata a consolare con la sua empatia. Dopo il battibecco con Mariotto, il clima è rovente, vedremo però se i giorni che sono trascorsi dall’ultima puntata saranno serviti a riportare un po’ di calma. Ce ne sarà bisogno…

