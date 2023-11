GIULIA MURRAI ELIMINATA A IO CANTO GENERATION/ Il team Zanicchi penalizzato: fuori anche Lorenzo Zambolin

La squadra di Iva Zanicchi si è classificata ultima nella seconda puntata di Io Canto Generation. Due dei suoi concorrenti devono purtroppo abbandonare la gara definitivamente. Prima però tutti hanno l’occasione di tornare ad esibirsi di fronte a pubblico e Giuria Murrai si esibisce sulle note di ‘Ma che freddo fa’ di Nada. Purtroppo non basta: il pubblico salva Nicole Corrente, mentre le giurate Pietro Agnello. Lorenzo Zambolin e Giulia Murrai sono eliminati. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giulia Murrai va sul sicuro con Cheek to Cheek e torna nella seconda puntata di Io Canto Generation

La prima puntata di Io Canto Generation ha visto emergere nuovi talenti, e tra questi spicca sicuramente il nome di Giulia Murrai. La baby concorrente ha interpretato un grande classico come “Cheek to Cheek”, al fianco del compagno di squadra Pietro Agnello e della coach Iva Zanicchi; un brano intramontabile scritto da Irving Berlin nel 1935 per il film “Cappello a Cilindro”. Un pezzo, eseguito originariamente da Fred Astaire e Ginger Rogers, diventato icona della musica e della danza cinematografica.

La canzone ottenne persino una nomination agli Oscar come miglior canzone nel 1936, in un anno in cui trionfò anche “Lullaby of Broadway”. Durante la puntata e, nello specifico, durante l’esibizione Giulia Murrai ha dimostrato grande talento e maturità artistica, guadagnandosi applausi sia dalla giuria che dal pubblico e ottenendo il pass per la seconda puntata di questa sera, mercoledì 29 novembre.

Giulia Murrai, i suoi idoli della musica e l’esperienza allo Zecchino D’Oro

Ma chi è e cosa sappiamo di Giulia Murrai? La giovane artista, proveniente da Cabiate in provincia di Como, non è nuova nel mondo canoro. Prima di affacciarsi a Io Canto Generation, Giulia ha già calcato i palchi dello Zecchino D’Oro, dove ha lasciato il segno con l’interpretazione di “Meraviglioso è”. Il brano, come lei stessa ha raccontato, trasmette emozioni profonde e celebra la bellezza del mondo e della vita, colma di colori.

Nel corso di una intervista di qualche tempo fa, la piccola ha detto di ispirarsi a Chiara Galiazzo, Francesca Michelin, Arisa ed Ed Sheeran, cantanti che hanno conquistato il cuore della giovane cantante. Chissà se questa sera, in occasione della seconda puntata di Io Canto Generation, ci delizierà con uno o più omaggi ad uno dei suoi idoli.











