Giulia Penna, chi è la concorrente di Tale e Quale show 2024: dalla musica a Instagram

Tra i concorrenti di Tale e Quale show 2024 c’è anche Giulia Penna. 32enne originaria di Roma, Giulia è una cantante e influencer molto famosa, al punto tale che su Instagram è seguita da oltre 1 milione di followers. Oltre, dunque, ad avere grande successo sui social, Giulia è una cantante e polistrumentista, che inizia a conoscere il successo esibendosi su Youtube e pubblicando canzoni come “Chiama” e “Bacio a distanza”.

Appoggiandosi alla sua bella voce, Giulia ha imparato a suonare il pianoforte e la chitarra da autodidatta. Si dedica perciò alla carriera musicale e, nel 2014, tenta la carta televisiva, presentandosi alle audizioni di X Factor. Purtroppo, le cose per lei vanno male e non passa il provino, ma Giulia Penna non si arrende. Il successo, infatti, arriva l’anno dopo, quando su Youtube pubblica dei video con delle canzoni parodia.

Giulia Penna è sposata con Yuri: il matrimonio nel 2023

Non solo cantante, influencer e musicista: Giulia Penna ha infatti iniziato la carriera di attrice, aggiudicandosi una parte nel film “Un Natale al Sud”. Intanto ha anche fatto parte di importanti spot pubblicitari per marchi molto celebri, il tutto senza mai abbandonare la sua passione per il canto e la musica. Passione che l’hanno portata alla partecipazione a Tale e Quale show 2024.

Parlando invece di vita privata, Giulia Penna non ha un fidanzato, bensì un marito. Quello della cantante e influencer è un grande amore e di vecchia data: suo marito si chiama Yuri e i due stanno insieme da circa 16 anni. Sono diventati marito e moglie lo scorso anno, con una cerimonia celebrata nella Basilica di Santa Sabina a Roma. “Sono così felice. È stato tutto come lo immaginavo, nella mia città Roma, alla luce del tramonto e a quella del sole che è uscito dopo la pioggia…” sono state le sue parole dopo il lieto evento.

