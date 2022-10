Chi è Giulia Wnekowicz, concorrente Il Collegio 7/ La professoressa maga e poliglotta

Giulia Wnekowicz: Chi è la prof. Maga concorrente a Il Collegio 7

Quattordici anni, di Figline Valdarno in provincia di Firenze, Giulia Wnekowics è la prof. Maga del Collegio 7. Biondissima, occhi azzurri, fisico asciutto e slanciato Giulia si presenta sui social network con il nickname di magic.giuly, perché nella vita le piacerebbe fare qualcosa di grande ma sempre con un tocco di magia. L’aspetto che la attira di più verso il mondo dell’illusionismo e della magia è la meraviglia e la sorpresa di chi osserva, la stessa emozione che lei stessa prova applicando i suoi trucchi e scoprendone sempre di nuovi.

La magia e le emozioni non si concentrano però solo su di lei, al contrario sempre che si originino proprio dalla sua persona. La sua personalità così solare e affabile la rendono un preziosissimo centro nevralgico di buon umore, così come testimoniato dai suoi genitori i quali sperano che, tramite l’esperienza del Collegio, Giulia possa comprendere la loro posizione e le loro scelte in virtù dello stile di vita a cui loro stessi sono stati abituati dai genitori, soprattutto riguardo il rispetto di rigide regole.

Giulia Wnekowics, la ragazza che parla cinque lingue

Oltre a essere un’aspirante maga, Giulia Wnekowics è anche una ragazza poliglotta tanto da parlare ben cinque lingue tra cui il russo, il polacco, l’italiano, lo spagnolo e l’inglese che però sono per lei soprattutto materie scolastiche. Magic Giuly articola la pubblicazione sui suoi social network, tra cui Instagram ma in particolar modo Tik Tok su cui pubblica costantemente contenuti per i suoi 2.607 follower, tralasciando l’aspetto estetico ma valorizzando costantemente la sua passione. Dalla risoluzione del cubo di Rubik sulle note di Vae Pain & Nko, alla spiegazione circa le pratiche dell’illusionismo, Giulia applica una strategia di storytelling legata alla produzione di contenuti di valore, una strategia diversa rispetto a quella di altri profili. Eppure @magic.giuly non è il solo profilo appartenente a Giulia sul social di Instagram, infatti la giovane fiorentina ha ben due account social tramite cui scinde i due diversi aspetti della sua vita, quello professionale e quello quotidiano – fashion. Sull’account personale di giulia_valiente la studentessa è più avvezza a condividere scatti costruiti e spesso risalenti a shooting fotografici.

