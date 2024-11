Giuliana e Andrea Magrini: conoscenza al capolinea a Uomini e donne

Giuliana è una dama del trono over di Uomini e Donne. E’ arrivata in trasmissione dopo aver visto Andrea Magrini in tv ed essendo stata colpita dal suo fascino ha deciso di chiamare la trasmissione per conoscerlo meglio. Giuliana è arrivata in trasmissione con altre due dame. Andrea, colpito dalla bellezza di Giuliana, ha deciso di farla restare in trasmissione per conoscerla meglio, ma il primo appuntamento non è andata bene. La dama, infatti, ha accettato di uscire con Andrea. I due si sono visti per un aperitivo ma non è andata nel migliore dei modi come ha raccontato lei stessa al centro dello studio.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 novembre 2024/ Nuovi colpi di scena e baci tra Gemma e Fabio

“Non c’è stato tanto rispetto. Hai vinto il premio come aperitivo più noioso della storia. Mi ha detto che gli ho fatto pena”, ha detto Giuliana che non ha intenzione di concedere una seconda possibilità al cavaliere che, a sua volta, non sembra intenzionato a riaprire il discorso con lei.

Giuliana, tutto sulla dama del trono over di Uomini e Donne

Classe 1993, Giuliana ha 31 anni e lavora come consulente commerciale nel settore estetico oltre a gestire l’attività amministrativa dell’azienda di famiglia. Cresciuta tra le campagne senesi, vive ora ad Arezzo. Bellissima e con un carattere forte e determinata, ha deciso di restare a corteggiare Andrea nonostante la scelta di quest’ultimo di ballare con Jessica.

Chi è Massimo, cavaliere di Uomini e Donne/ Lite con Barbara De Santi: "Dietro pugnali alle spalle"

Il cavaliere del trono over, tuttavia, ha anche sottolineato di voler conoscere Giuliana con cui, tuttavia, la frequentazione è già finita. Chiuso il capitolo Andrea, Giuliana resterà comunque in trasmissione per conoscere altri cavalieri? La scelta spetterà alla redazione e a Maria De Filippi che spesso decidono di puntare sui protagonisti che arrivano in trasmissione per conoscere le dame e i cavalieri già presenti nel parterre.