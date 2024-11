Tutto su Andrea Magrini, cavaliere del trono over di Uomini e donne

Andrea Magrini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato nel parterre nell’attuale stagione, torna al centro dello studio per un confronto con Giuliana, dama del parterre femminile. Andrea che, oltre a lavorare in una gioielleria, ha aperto anche un agriturismo, dopo essersi presentato come nuovo cavaliere, ha cominciato a conoscere varie dame tra cui anche Claudia con cui, però, dopo una conoscenza telefonica, ha preferito non uscire discutendo, in seguito, in studio.

Andrea, poi, ha conosciuto Giuliana, una ragazza giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Dopo averla conosciuta in studio, Andrea aveva deciso di conoscerla, ma tra i due non è andata nel migliore dei modi come racconta lei stessa al centro dello studio durante un confronto.

Andrea Magrini, lite con Giuliana a Uomini e Donne

Durante la puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2024, al centro dello studio, scoppia la discussione tra Andrea Magrini e Giuliana. “Non c’è stato tanto rispetto. Hai vinto il premio come aperitivo più noioso della storia. Mi ha detto che gli ho fatto pena”, racconta Giuliana. Andrea minaccia di abbandonare il programma: “Sono una persona vera, stai dicendo tutte cavolate”.

“Io non ho niente da spartire con te. Se le persone ci credono va benissimo”, aggiunge il cavaliere. “Meno male che ci sei te che sei fiero. Complimenti”, conclude amaramente Giuliana che sperava che la conoscenza con il cavaliere andasse meglio di come, poi, è effettivamente andata. Lo scontro tra Andrea e Giuliana scatena le reazioni degli altri protagonisti del parterre tra cui Diego Tavani che aveva già discusso con Andrea per claudia D’Agostino.