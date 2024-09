Tanti sono i volti che tra film, fiction e serie tv entrano quotidianamente nelle case degli italiani, ma non tutti gli attori e attrici riescono nell’impresa di fare breccia nel cuore degli appassionati a prescindere dal ruolo ricoperto. Tale obiettivo è stato però raggiunto da Sara Lazzaro, per molti la direttrice Angese Tiberi in Doc – Nelle tue mani. La fama conquistata negli ultimi anni ha chiaramente alimentato le curiosità che riguardano anche la vita privata dell’attrice, con particolare riferimento ai suoi affetti. Non molti sanno infatti che il papà di Sara Lazzaro – Giuseppe Lazzaro – è anche lui particolarmente famoso seppur per meriti professionali differenti.

Giuseppe Lazzaro, papà di Sara Lazzaro: dal rettangolo di gioco al mondo editoriale

Ma cosa ha reso famoso Giuseppe Lazzaro, papà di Sara Lazzaro, e chi è? I più navigati ed esperti del mondo del calcio ricorderanno le sue gesta con le maglie di Padova e Carpi; appesi gli scarpini al chiodo ha invece intrapreso una carriera importante dal punto di vista editoriale, tanto come scrittore quanto come giornalista sportivo. Tra i suoi lavori più apprezzati spicca Nella fossa dei leoni; libro scritto dal papà di Sara Lazzaro – Giuseppe Lazzaro – nel 2002 e dedicato al racconto dello stadio di Padova dove appunto ha avuto l’opportunità di vivere grandi emozioni durante la sua carriera da calciatore.

Giuseppe Lazzaro – papà di Sara Lazzaro – è nato nel 1949 e la sua prima apparizione nel mondo del calcio risale al 1972 proprio con la maglia del Padova. Seguirà poi il passaggio al Capri prima di tornare nel club veneto e ritirarsi, nel 1984, quando vestiva la maglia del Contarina. In virtù anche dell’importante carriera successiva da scrittore e giornalista sportivo, tanti saranno stati gli insegnamenti professionali e di ricevuti da Sara Lazzaro da parte del papà. Non a caso, in un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha raccontato: “Dal mio papà ho preso sicuramente la modestia…”