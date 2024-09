Sara Lazzaro, chi è e carriera tra teatro, cinema e tv

Sara Lazzaro è un’attrice italiana che ha sviluppato la sua carriera a teatro, al cinema e in televisione, soprattutto in fiction di grande successo negli ultimi anni come Doc – Nelle tue mani. Classe 1984, nata nella provincia di Padova, la sua infanzia si è sempre divisa tra Padova e Carmel, in California, essendo il padre italiano e la madre americana. Sin da giovane si è appassionata alle arti dello spettacolo, laureandosi in arti visive e dello spettacolo presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Successivamente si è trasferita a Londra e ha ottenuto un’altra laurea in Drama Centre con un master in performance; in seguito al percorso di studi, ha avviato la sua carriera attoriale recitando inizialmente a teatro e, successivamente, al cinema e in tv. Tra i successi sul grande schermo spicca la partecipazione nel film Siccità di Paolo Virzì nel 2022, ma è in televisione che ha ottenuto un clamoroso successo nell’ultimo decennio.

Sara Lazzaro: il successo in tv e la vita privata top secret

Sara Lazzaro, soffermandoci sulla sua carriera in tv, ha preso parte a fiction di successo come The Young Pope, Braccialetti Rossi e Volevo fare la rockstar, ottenendo il boom nella serie Doc – Nelle tue mani dove interpreta Agnese, l’ex moglie del protagonista Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero. Dallo scorso anno, invece, è entrata nel cast di Call My Agent e della serie Sono Lillo con protagonista l’omonimo comico. “Lui è sempre così generoso, sono molto fortunata, ho avuto dei bellissimi colleghi“, ha raccontato parlando di Lillo a La volta buona nel gennaio 2024.

Soffermandoci invece sulla vita privata di Sara Lazzaro, sappiamo che è molto riservata e che in forma pubblica, tra interviste o contenuti condivisi sui social, sono rarissimi i riferimenti alla sua sfera sentimentale. Al suo fianco c’è un fidanzato come da lei più volte confermato, di cui però non si conosce l’identità. “Ho un compagno e siamo molto felici“, aveva rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel febbraio 2022.