Chi è Gloria Gaynor?/ Dai successi al divorzio dal marito Linwood Simon: “Lasciarlo è stato liberatorio!”

Gloria Gaynor, chi è la cantante di ‘I will survive’: i grandi successi e la vita privata

Gloria Gaynor, la straordinaria cantante americana, è una star internazionale della disco music. Ha cantato canzoni che negli anni sono diventate immortali. Con il suo timbro di voce unico e inconfondibile l’artista ha portato al successo, tra le alte, ‘I Will Survive’, brano che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. La cantante icona della disco music anni Settanta è registrata all’anagrafe con il vero nome di Gloria Fowles. Nata a Newark, nel New Jersey, il 7 settembre 1943, ha oggi 79 anni.

È stata sposata dal 1979 al 2005 con il suo manager, Linwood Simom, i due non hanno avuto figli. Oltre all’intramontabile I Will Survive, la star della disco music internazionale è stata autrice di altri brani indimenticabili, basti pensare a I Love You Baby, Never Can Say Goodbye, If You Want It – Do It Yourself, How High the Moon, Let Me Know.

Gloria Gaynor e l’addio al marito Linwood Simon: “Credo nell’amore ma dubito di ritrovarlo”

Gloria Gaynor, in un’intervista riportata dal portale meaww.com, ha parlato della separazione dal marito-manager Linwood Simon. Queste le sue parole: “Ho detto, ‘OK, è finita. Davvero non ti importa nulla di me, e io ho chiuso.’ Dovrei essere solo in coma per non capirlo. Lasciarlo è stato estremamente liberatorio”.

L’artista vincitrice del Grammy ha sposato Simon nel 1979 e ha rivelato che desiderava ardentemente la sicurezza che ha trovato in Simon poiché suo padre non era mai stato lì per lei durante l’infanzia. Gaynor ha detto di aver avuto “momenti meravigliosi” insieme, ma la loro relazione mancava di “equilibrio.” “Credo assolutamente nell’amore. Se lo ritroverò in futuro, ne dubito sinceramente, perché davvero non mi interessa più. Se succede, succede. Se no, sto bene così”.

