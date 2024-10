Giada Lini è dal 2021 un volto di punta di Ballando con le stelle 2024; quest’anno al fianco di Alan Friedman certamente sogna di arrivare in fondo alla competizione e, nel frattempo, la curiosità nei suoi confronti aumenta di puntata in puntata. Non solo la gara, gli appassionati sono spesso ‘a caccia’ di aneddoti riferiti anche alla vita privata e sentimentale. Per l’appunto, scopriamo chi è il fidanzato Graziano Di Prima, anche lui noto al pubblico televisivo.

Chi è Graziano Di Prima, fidanzato di Giada Lini? L’amore tra i due è stato certamente propiziato dalla passione in comune per la danza ma la genesi del rapporto è costituita da una curiosità non da poco. ‘Galeotto’ l’incontro ad Amici di Maria De Filippi nel 2014: ai tempi la ballerina di Ballando con le stelle 2024 faceva il suo esordio nel cast dei professionisti del talent di Canale 5. L’attuale fidanzato di Giada Lini, Graziano Di Prima, era invece nella scuola in qualità di allievo.

Giada Lini e il fidanzato Graziano Di Prima: i ruoli ‘invertiti’ nella versione inglese di Ballando con le stelle

Proprio grazie ad Amici è nato dunque l’amore tra Giada Lini e il fidanzato Graziano Di Prima che ormai dura da circa dieci anni. Un rapporto viscerale sicuramente alimentato proprio dalla passione in comune per la danza, come dimostrato dall’esperienza condivisa nello show Strictly come Dancing Live; parliamo della versione inglese di Ballando con le stelle. Una particolarità riguarda i ruoli invertiti rispetto al primo incontro ad Amici. Giada Lini era infatti nei panni di allieva, il fidanzato Graziano Di Prima invece come maestro.

Giada Lini e il fidanzato Graziano Di Prima pare non abbiano ancora avuto figli ma ciò non toglie nulla alla bellezza del loro rapporto. Come raccontano entrambi sui social, oltre a dedicarsi alla passione per la danza amano viaggiare e girare insieme il mondo; fattore che nel tempo ha sicuramente rafforzato ulteriormente la bellezza della loro unione.