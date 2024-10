Buona la prima a Ballando con le Stelle 2024 per La coppia formata da Alan Friedman e Giada Lini. Il giornalista ha debutto sulla pista da ballo co esibisce in un Slowfox sulle note di “New york new york” conquistando la giuria per un totale di 26 punti. Un buon debutto per il giornalista che è stato premiato da Ivan Zazzaroni: “mi è piaciuta l’attitude, ti sei lasciato andare anche se il sorriso sembrava un pò paresi, ha sorriso un poco troppo”. Anche Fabio Canino si complimenta: “ero pronto a dire che era uno dei soliti, viene, una puntata e ciao, invece sono rimasto meravigliato. Tutto questo entusiasmo è dovuto anche alla Paolo Belli Big Band che ha fatto una versione pazzesca e aiuta tantissimo. Potresti essere una sorpresa”.

La presidente di giuria Carolyn Smith ha sottolineato la ottima prova di ballo di Alan Friedman alla sua prima esibizione con la ballerina Giada Lini: “hai fatto veramente uno slow fox ottimale per la prima puntata perchè è il ballo più difficile da fare”.

Alan Friedman e Giada Lini dividono i social a Ballando con le Stelle 2024

La prima prova di Alan Friedman e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2024 ha ricevuto anche il lascia passare di Selvaggia Lucarelli: “tutto sommato non è andata male, l’unica cosa sembravi più naturale con Putin e Trump che con Giada Lini” e quello di Guillermo Mariotto che ha votato la coppia con un bel 5. Sui social, invece, pareri differenti circa l’esibizione del giornalista; da un lato c’è chi ha apprezzato scrivendo “Very impressive”, “Bravo!!!!”, “tenerezza” e “Sei un mito assoluto!!!”. E ancora: “Grande spirito di partecipazione, simpatico, sportivo, ironico” e “Alan simpaticissimo”.

Non sono mancate le critiche come quelli di diversi utenti: “a casa inguardabile” e chi ha ironizzato sulla sua voce “cosa ci fa lui, Ollio, in una trasmissione RAI ?” e “è vergognosamente anti-italiano e non dovrebbe apparire in una trasmissione della TV nazionale!”.