Tutto su Guido Elmi: chi è e carriera

Quando si parla di Guido Elmi si fa inevitabilmente riferimento a Vasco Rossi. La carriera di Guido Elmi e Vasco Rossi, infatti, è legata da un doppio filo. Insieme hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana e della carriera del rocker di Zocca che, con il tempo, si è legato a suo storico produttore anche nella vita privata instaurando un vero e profondo legame di amicizia che è durato fino alla morte di Elmi. Le strade di Elmi e di Vasco si sono incrociate quasi casualmente. Guido, infatti, sognava di lavorare colme produttore nel mondo della musica e, per muovere i primi passi, si improvvisò percussionista. Proprio accanto a Vasco ha cominciato a suonare nei suoi dischi mentre dall’album “Non siamo mica gli americani” in poi, ha iniziato a suonare anche dal vivo.

La svolta è arrivata quando durante le registrazioni del disco “Colpa d’Alfredo”, il produttore dell’epoca non si presentò. Per Guido Elmi fu una vera occasione da cogliere al volo. Guido, infatti, si offrì di prendere il suo posto e, da quel momento, non ha mai abbandonato quel ruolo accompagnando Vasco in ogni tappa fondamentale della sua carriera, ma anche della sua vita privata.

La morte di Guido Elmi e il dolore di Vasco Rossi

Il 2017 è un anno che Vasco Rossi ricorderà per sempre sia per aver festeggiato in modo memorabile i suoi 40 anni di carriera sia per aver detto addio al suo produttore nonché amico Guido Elmi. E’ l’1 luglio 2017 quando Vasco raduna tutti i suoi fan a Modena Park un concerto che è passato alla storia per il numero di spettatori paganti. Quel giorno, sul palco, seppur provato dalla malattia affrontata nei mesi precedenti, arriva anche Guido Elmi per ringraziare tutti i fan di Vasco che avevano raggiunto Modena da ogni parte d’Italia.

Nonostante non fosse in perfetta forma, nulla lasciava pensare che il 31 luglio dello stesso anno, Guido Elmi si sarebbe spento. Quel giorno fu ritrovato senza vita nella sua casa di Bologna lasciando un vuoto profondo nel cuore di Vasco che gli dedicò un post toccante per poi ricordarlo, ogni anno, sul palco durante i suoi concerti insieme a tutti i fan che lo omaggiano con un lungo applauso.