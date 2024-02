Chi è Guillermo Mariotto: dal bullismo all’omosessualità/ Vita privata top secret

Chi è Guillermo Mariotto: dall’infanzia al bullismo subito

Guillermo Mariotto è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda il 23 febbraio 2024. Giudice storico di Ballando con le stelle, Mariotto è uno stilista nato a Caracas nel 1966 ma naturalizzato italiano. In televisione mostra sempre il suo lato più ironico e tagliente strappando sempre un sorriso a chi lo ascolta, ma nel passato di Mariotto il dolore è stato davvero tanto. A raccontarlo è stato lui stesso nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera a novembre 2023 in cui ha parlato del “bullismo subito perché gay”.

“Ho vissuto il bullismo sulla mia pelle perché ero gay. Sono sempre stato un bambino pacifico, per la disperazione sono diventato aggressivo, una belva feroce. Ma sono riuscito a difendermi” – ha raccontato Mariotto – “Si capiva che ero gay, vestivo in un certo modo, forse più elegante degli altri. I bulli sbroccavano perché ero forte nello sport, ciò li mandava letteralmente in bestia: figurarsi, un omosessuale. Se mi picchiavano? Regolarmente, mi aspettavano sotto casa. Se sono andato bene nell’atletica, con buoni tempi nei 100 metri, è perché ho imparato presto a scattare e scappare”.

Mariotto e la vita privata

Della carriera e dell’infanzia di Mariotto si conoscono tanti dettagli. Della sua vita privata attuale, invece, si conosce davvero poco. Nonostante sia innamorato dell’amore come ha spesso dimostrato a Ballando con le stelle sognando con le coppie che sono nate in pista, Mariotto preferisce non parlare della propria sfera sentimentale.

