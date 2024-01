Guillermo Mariotto, confessione choc: “Picchiato dai bulli perché gay”/ “Insulti irripetibili”

Guillermo Mariotto e il bullismo subito da adolescente: “Picchiato perché gay”

Guillermo Mariotto oggi interviene come ospite a La volta buona. Lo storico giurato di Ballando con le stelle in una recente intervista a Il Mattino ha confessato che la sua vita non è sempre stata facile soprattutto quando da adolescente viveva in Venezuela e veniva regolarmente picchiato dai bulli per la sua omosessualità. Mariotto ha rivelato al settimanale che essere fuori dagli schemi e dagli stereotipi nella Caracas degli anni ’80 non era facile.

Nel dettaglio, Guillermo Mariotto ha confessato: “Si capiva che ero gay, vestivo in un certo modo, forse più elegante degli altri. I bulli sbroccavano perché ero forte nello sport, ciò li mandava letteralmente in bestia: figurarsi, un omosessuale. Mi picchiavano regolarmente, mi aspettavano sotto casa. Se sono andato bene nell’atletica, con buoni tempi nei 100 metri, è perché ho imparato presto a scattare e scappare”.

Guillermo Mariotto per sua fortuna ha sempre avuto un carattere forte ed è riuscito a reagire al bullismo subìto perché omosessuale. Sempre durante l’intervista ha ricordato che a 13 anni trovò il coraggio di affrontare il capo dei bulli. Ci fu uno scontro in cui arrivò a strappargli i capelli e da allora ottenne il rispetto di tutti. Nessuno osò più toccarlo. Non solo gli altri ragazzi, però, Guillermo Mariotto è stato osteggiato anche dalla sua famiglia, dal padre e dalla madre e soprattutto dal fratello. Il giudice di Ballando con le stelle ha infatti ricordato: “Mio fratello invece arrivò a dirmi che ero la macchia del nostro cognome, papà e mamma… mah, siamo lì.”

Con affetto Guillermo Mariotto ha ricordato solo la nonna materna Leonor: “Volevo un gran bene alla favolosa nonna materna, Leonor. Ripeteva: “Guarda che non sei sbagliato, sei solo nato nel posto sbagliato. Prenditi una laurea e vai via da qui. Io Seguii il consiglio di nonna Leonor, andai in California e mi laureai al College of Arts in disegno industriale” La vita poi ha portato Mariotto in Italia e da anni è uno dei giudici più sprezzanti di Ballando con le stelle ed ai concorrenti non risparmia commenti anche a volte fin troppo cattivi.











