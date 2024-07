Chi è Gunter Sachs, terzo marito di Brigitte Bardot/ Dall’incontro a Saint-Tropez alle follie fatte per amore

Gunter Sachs, chi è il terzo marito di Brigitte Bardot: dal primo incontro alle follie d’amore fatte per lei

Regina del cinema ma anche degli amori: la bellissima Brigitte Bardot, negli anni della sua gioventù (e non solo) è finita spesso sotto i riflettori per amori, tradimenti e mariti. In un bellissimo ristorante di Saint-Tropez l’attrice francese conobbe Gunter Sachs e tra loro fu amore a prima vista. Se oggi è legata, e ormai da anni, al politico francese Bernard d’Ormale, in passato Brigitte ha vissuto amori passionali, proprio come quello con Gunter Sachs, che è poi diventato il suo terzo marito.

Chi sono Marcella e Pasquale, genitori di Maria Rosaria Omaggio/ La dolorosa scomparsa del fratello Antonio

Fotografo e collezionista tedesco, l’uomo si è innamorato follemente dell’attrice, al punto da fare per lei vere e proprie pazzie d’amore. Così, il giorno dopo averla vista per la prima volta, arriva con un elicottero sulla villa dell’attrice – quella in cui ancora oggi Brigitte vive – e mentre lei prende il sole, lui fa “piovere” su di lei ben 10mila rose rosse. È solo l’inizio di una serie di gesti che faranno colpo su Bardot.

"Dawn" avrà un seguito?/ Stasera in onda su Rai2 l'ultimo capitolo della saga: l'ipotesi di un quinto film

Gunter Sachs e Brigitte Bardot: dal matrimonio a Las Vegas ai tradimenti

Le cronache di quegli anni, come riportato da harpersbazaar, ricordano che Gunter Sachs tornerà poi dall’attrice francese con un motoscafo per invitarla a trascorrere la notte in mare sotto le stelle. Un incontro romantico che Brigitte accetta e che dà ufficialmente il via alla loro romantica storia d’amore. Il 14 luglio 1966, con una veloce cerimonia civile tenutasi a Las Vegas, Brigitte Bardot e Gunter Sachs diventano marito e moglie. Tra le acque cristalline e i paesaggi incontaminati della Polinesia la coppia vivrà poi la luna di miele, coronando quello che appare un idillio d’amore. Peccato che non sarà così.

Rosa Perrotta, frecciatina alla famiglia del compagno Pietro Tartaglione?/ “Ecco cosa dirò ai miei figli…”

Dopo tre anni di matrimonio, fatto di feste, lusso e passioni, i due coniugi iniziano a tradirsi a vicenda. Nel 1969 si dicono, dunque, definitivamente addio con un divorzio, rimanendo però anche negli anni a venire amici. Gunter Sachs morirà poi nel 2011.











© RIPRODUZIONE RISERVATA