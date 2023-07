Chi è Halis Karatas, fantino di Bold Pilot/ La vera storia del film in onda stasera su Canale 5

Bold Pilot – Leggenda di un campione, in onda questa sera su Canale 5

Bold Pilot – Leggenda di un campione è una pellicola turca, apparsa nel 2018, che verrà riproposta questa sera su Canale 5. La trama riprende la vera storia del cavallo da corsa turco e del suo fantino Halis Karataş, che insieme hanno totalizzato tantissime vittorie entrando nella storia.

A partire dalle 21:30, dunque, il pubblico Mediaset potrà godere di questa emozionante storia. Il cast del film è formato dall’attore turco Ekin Koç che interpreta il fantino e Farah Zeynep Abdullah e Fikret Kuşkan interpretano rispettivamente la donna di cui Halias è innamorato e il padre Özdemir Atman. Il cavallo protagonista, invece, viene interpretato da Ganesh: figlio dell’originale Bold Pilot, nato nel 2009.

Chi è Halis Karatas, il fantino di Bold Pilot: la vera storia del film

Halis Karatas, fantino che nel film viene interpretato da Ekin Koç, nasce a Sivas Gürün il 2 ottobre 1972. Inizialmente ha la passione per il calcio, poi accantonata per seguire quella dell’equitazione ereditata dal padre e dal fratello. Halis inizia la sua carriera nella disciplina sportiva già a 14 anni, ottenendo una serie di successi notevoli per la sua età.

Successivamente, decide di lasciare il suo piccolo villaggio per fare fortuna nell’equitazione. Si trasferisce a Istanbul dove incontra per la prima volta Bold Pilot: cavallo promettente, ma difficile da domare. Insieme, ottengono risultati da record vincendo la Gazi Race con 2.26.22 gradi e 6 campionati Veterans Run. Nel 2012, Halis ottiene con il suo cavallo il record mondiale vincendo a Veliefendi tutte le competizioni. Il purosangue e il suo fantino hanno segnato la storia dell’equitazione fino al 2015, anno nel quale è venuto a mancare il destriero.

