Chi è Holden, finalista di Amici 2024: dal ritiro a vincitore?/ Pupillo di Zerbi, due volte oro certificato..

Il giovane cantautore al secolo Joseph Carta e in arte Holden é il figliastro d’arte del marito musicista di Laura Pausini, Paolo Carta. Al debutto TV in musica alle selezioni dei talenti di Amici, conquista un posto nel team capeggiato dal maestro di canto Rudy Zerbi.

Il percorso di Holden ad Amici 2024….

Molto presto si impone come l’unico allievo a vestire la doppia uniforme di cantautore e produttore della sua stessa musica. Anche se alla fase serale, dopo un pomeridiano superato brillantemente con la doppia certificazione di disco d’oro Fimi/Gfk conquistata per le vendite con i singoli Dimmi che non é un addio e Nuvola registra un momento critico. Subisce delle note per la sfilza di assenze a dei vari appuntamenti in registro e, convocato da Zerbi in presenza del resto del team per un chiarimento sull’ennesima defezione alla lezione dei duetti con il compagno di squadra Petit, perde le staffe scagliandosi contro i presenti prima dell’addio ad Amici 2024: “Ma io ho problemi e voi mi date pure addosso?!? Pezzi di m*!”. Rientra ad Amici 2024 solo dopo le scuse della produzione da lui richieste a fronte del ritiro ad un passo dal via al serale.

La squadra degli Zerbi-Cele si ricongiunge, quindi, e al serale lui ottiene il record per il maggior volume di streaming su Spotify al debutto dei terzi inediti. Il miglior esordio si ripete al rilascio dei quarti inediti, prima di vedersi sorpassato da Sarah Toscano che sbanca con Sexy magica, divenendo la nuova leader di canto.

A dispetto degli haters che lo tacciano di essere raccomandato nell’industria della musica e al talent perché figlio e figliastro d’arte, Holden é il cantautore produttore del suo primo Ep realizzato ad Amici 2024, Joseph, in uscita il 23 maggio.

La previsione sulla performance di Holden alla finale di Amici 2024

E in vista della puntata finale di Amici 2024 le scommesse sulle principali piattaforme online lo danno come uno tra i candidati alla vittoria di canto e in assoluto. Mentre per il volume del seguito online su Instagram puó dirsi il preannunciato vincitore assoluto a mani basse.

