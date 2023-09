Chi é Holden (Joseph Carta), figlio Paolo Carta marito di Laura Pausini?/Ad Amici 2023 é già disco di platino

Amici 2023 di Maria De Filippi, Joseph Carta in arte Holden é al centro della polemica web: che succede al talent show?

Tra i venti allievi che formano la classe di Amici 2023 di Maria De Filippi – per l’edizione Amici 23- é molto dibattuto il nome di Holden. Nome d’arte di Joseph Carta, Holden é uno dei concorrenti selezionati tra i candidati ai casting per il banco di studio nel circuito di canto parallelo al ballo, alla nuova edizione del popolare talent show televisivo, di Amici. Il rinnovato format prodotto e condotto da Maria De Filippi e in partenza il 24 settembre 2023 con la prima puntata é oggetto di una polemica web online, che in particolare coinvolge Holden, all’anagrafe Joseph Carta.

La polemica che si solleva contro Amici nasceva a partire dalla partecipazione ad Amici 21 di LDA, che, in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio, veniva tacciato di una raccomandazione al debutto TV al talent show e nell’industria musicale, beneficiata da parte del padre famoso. Di conseguenza Amici riceveva l’accusa di rendersi una vetrina per i figli d’arte, artisti emergenti che avessero dei legami di parentela con personaggi noti, a discapito di giovani talenti allo stato grezzo, del tutto sconosciuti all’occhio pubblico. Un’accusa che ora viene mossa nuovamente contro il talent show, alle anticipazioni TV della prima puntata di Amici 2023 (edizione Amici 23) che tra gli altri allievi vede Joseph Carta, in arte Holden, promosso nel team di Rudy Zerbi. Alle selezioni della classe di Amici 2023, contenuto che va in onda alla prima puntata del talent in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, Joseph Carta figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, riesce a farsi notare dal talentscout e insegnante di canto che ad Amici 21 arruolava LDA nel suo team di studio del canto, il prof Rudy Zerbi.

Che, in termini di popolarità e successo, Holden possa rivelarsi la consecutio di LDA per la categoria dei figli d’arte al talent show, dopo l’ingresso di Angelina Mango ad Amici 22 dello scorso anno scolastico, non può dirsi un’ipotesi azzardata. Anche perché, intanto, Holden riceve in maniera forte il supporto via social dei fan, in vista del percorso di studio ad Amici 2023. Ma non tutti sanno chi sia davvero Holden.

Chi é il concorrente Holden, allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2023? Figlio di Paolo Carta e…

Joseph Carta in arte Holden, tra i talenti piú discussi online ad Amici 2023 (Amici 23) é un cantautore, rapper e producer, figlio di Paolo Carta, musicista e marito di Laura Pausini. Romano di Roma, classe 2004. Dal padre ha ereditato il talento e la passione per la musica. Lo pseudonimo Holden é ispirato al protagonista del celebre romanzo di J. D. Salinger in cui l’artista e allievo ad Amici 2023 si rivede e si identifica, per il forte senso di ribellione e angoscia nei confronti di ciò che lo circonda. Inizia il suo percorso musicale da giovanissimo, sviluppando una passione per il mondo Pop/EDM e suonando nelle discoteche romane. Nel 2019 l’allievo di Amici 2023 Holden rilascia il suo primo Ep “Il giovane Holden” e a soli due mesi di distanza pubblica i brani “Come le altre” e “Non fa per me” che diventano virali nel web e sulle piattaforme musicali online. Ad agosto dello stesso anno Holden rilascia il brano “Na Na Na”, ad oggi certificato disco di platino con oltre 35 milioni di stream sulla piattaforma di Spotify Italia, che conquista la Top Viral di Spotify, Italiana (Italy) e globale (Global).

A seguire, Joseph Carta in arte Holden di Amici 2023 rilascia i singoli “Cadiamo Insieme”, “Frate” e “Barriere”. A marzo 2021 esce ‘Prologo’, l’album d’esordio di Holden anticipato da “Se un senso c’è”, “Flute” (feat. Gemello) e “Alieno”.Nel 2022 il figlio di Paolo Carta torna a fare musica con “Farmi a pezzi”, il nuovo singolo per Believe che segna l’inizio di un nuovo percorso per il giovane artista, seguiti dalle canzoni dal recente rilascio, “Tu lo sai già” e “Neon“.

E prima del debutto ad Amici 2023 (Amici 23), per il giovane allievo Holden di Amici 2023 che vanta un seguito social di oltre 40mila follower su Instagram, il 27 gennaio 2023 esce su tutte le piattaforme digitali musicali il suo nuovo singolo ‘Lampi’.

Holden ad amici e io non posso non pensare a questo capolavoro https://t.co/jOBPp8GgFr pic.twitter.com/nU1Kha78EU — Deb🌹 (@artisticchemis) September 21, 2023













