Chi è il calciatore della Lazio che ha picchiato Stefania Sandrelli/ “Tutto venne insabbiato…”

Stefania Sandrelli, l’aggressione subita da parte di un calciatore della Lazio: chi è? Scoppia il caso

Un’agghiacciante confessione di Stefania Sandrelli nelle scorse settimane ha sconvolto i suoi fan. L’attrice, che era a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, ha rivelato infatti ai microfoni del Messaggero di aver subito un’aggressione da parte di un calciatore della Lazio. «Quando avevo 17 anni, un calciatore della Lazio fidanzato con una mia amica provò ad avere un rapporto sessuale con me. Io mi rifiutai e lui mi gonfiò di botte». Stefania Sandrelli ha raccontato di aver denunciato questo calciatore, senza però ottenere giustizia. «La cosa venne insabbiata». L’attrice non ha voluto rivelare l’identità di questo giocatore che l’ha picchiata perché si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con lei.

I fan però si sono a lungo interrogati per capire chi è il calciatore della Lazio, di chi possa trattarsi, senza venirne a capo. Ma Stefania Sandrelli a proposito di quest’uomo ha detto solo che era legato sentimentalmente ad una delle sue migliori amiche, Gigliola, e che «ora non c’è più», quindi è morto. Qualche anno fa, secondo quanto raccontato a Repubblica. Una vicenda straziante che emerge a decenni di distanza.

Stefania Sandrelli picchiata da calciatore della Lazio: web diviso

L’amica le è stata accanto: ha chiamato i carabinieri e Stefania Sandrelli avrebbe denunciato il calciatore della Lazio. Nonostante non abbia avuto giustizia, l’attrice ha deciso di non dire chi è il calciatore della Lazio che l’ha picchiata. Alcuni utenti sui social hanno provato invano a farsi un’idea, un’impresa considerando i tanti giocatori che hanno vestito la maglia biancoceleste. Ma a sorprendere è la reazione che ha suscitato la sua confessione sui social. I fan hanno preso subito le difese dell’attrice, più che per la vicenda, per gli attacchi ricevuti da parte di chi non crede alla sua versione e l’attacca per non aver riportato a galla tale vicenda prima, anziché parlarne solo ora.

Perplessità che hanno alimentato il dibattito sui social, infiammandolo, visto il tenore di alcuni commenti rivolti alle dichiarazioni rese da Stefania Sandrelli. “Sempre dopo anni si ricordano quando non si parla più di loro“, è solo uno dei commenti di questo tipo che si possono trovare, ad esempio, su Facebook. Sorprendente il fatto che più che la vicenda in sé indigni il fatto che un personaggio decida di condividerlo tempo dopo.











