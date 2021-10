Chi è il fidanzato di Gabriel Garko?/ L’indizio: “ha trentasei anni e…”

Chi è il fidanzato di Gabriel Garko? E’ questo l’interrogativo che si pongono gli appassionati di gossip, ora che il famoso attore ha ammesso di essere felicemente impegnato e innamorato di un uomo. Nessun nome sulla dolce metà di Gabriel Garko, tanti indizi e diverse ipotesi già smentite. Un identikit chiaro, tuttavia, lo ha fornito lo stesso attore durante la sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Ho un nuovo fidanzato, ha trentasei anni e non fa parte del mondo dello spettacolo”, ha detto Garko. Che poi ha svelato il forte desiderio di diventare padre: “entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo”. Così sui social è partita la caccia al fidanzato di Gabriel Garko, ma per ora sembra prevalere il riserbo scelto dalla coppia.

Fidanzato Gabriel Garko, chi è? L’attore vorrebbe mettere su famiglia con lui

Il fidanzato di Gabriel Garko ha trentasei anni ed è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. L’attore spera che sia la persona giusta con cui mettere su famiglia e costruire qualcosa di solido. Non ha voluto svelare la sua identità, ma ha comunque speso parole al miele per il compagno. Dopo la rottura con l’ex Gaetano, Gabriel Garko si mostra felice dell’amore ritrovato e del periodo magico che sta vivendo.

Come detto non ha voluto svelare molti dettagli sul suo partner, probabilmente per proteggerlo dalle dinamiche e dalle inevitabili pressioni del gossip e dello spettacolo. Ciò che sappiamo, per stessa ammissione di Garko, è che la loro relazione è iniziata da poco e che sta procedendo a gonfie vele.

