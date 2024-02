Chi è Il Mistico (Fabio Filisetti) di Ciao Darwin 9?/ “Ecco per quale motivo partecipo allo show”

Il Mistico di Ciao Darwin 9 chi è? Celebre per la sua prova di coraggio

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin 9 e per l’occasione si sfideranno due squadre molto particolare. Da una parte i migliori di questa edizione e dall’altra i migliori di tutte le ottave edizione, Ciao Darwin Giovanni 8.0 vs Ciao Darwin Story. E tra quest’ultima categoria uno dei personaggi più iconici è sicuramente Il Mistico, chi è? Il suo nome è Fabio Filisetti ma non sono note altre informazioni su di lui. Non si sa l’età ne se sia o meno fidanzato.

Qualche informazione su chi è Il Mistico di Ciao Darwin Fabio Filisetti si scopre dalla pagine ufficiale del programma che presenta il particolare personaggio con queste parole: “È un appassionato di religione e meditazione, la sua somiglianza con Gesù è lampante, con la sua simpatia si è aggiudicato il premio di ‘personaggio dell’anno’ a Ciao Darwin Awards” Il concorrente dello show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ha conquistato tutti durante la sua prova di coraggio nell’7^ edizione.

Ciao Darwin: chi è Il Mistico Fabio Filisetti? “Ecco il motivo per cui partecipo”

Il Mistico di Ciao Darwin ha partecipato alla settima edizione dello show. In quell’occasione era tra i concorrenti della categoria dei Diversi e fu scelto per fare la Prova di Coraggio. Per il suo aspetto che richiama quello dell’iconografia di Gesù, barba e capelli folti, i lineamenti molto somiglianti ed il suo modo di parlare ha conquistato tutti. Durante la prova a Paolo Bonolis che gli chiedeva come stesse dopo essere stato lanciato dall’alto ha risposto con la sua particolare flemma: “Sono andato oltre il corpo, in Paradiso”. Ed infine ha concluso benedicendo tutti: “Vi amerò per sempre.”

Intervistato tempo fa dal DailyNews24 sulla sua partecipazione a Ciao Darwin Fabio Filisetti ha rivelato: “Il motivo per cui ho voluto partecipare a Ciao Darwin è di ‘Disturbare e scioccare’, le persone, perchè solo disturbandole posso farle iniziare a pensare. Hanno smesso di pensare da millenni, voglio urtarle fortemente, voglio dargli una chance per cambiare”. Da un paio d’anni non ha più profili social dove spesso in passato ha pubblicato foto in cui lo si vedeva con dei monaci tibetani, altre in cui ha sottolineato la presenza di Dio.











