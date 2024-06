Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato?/ Sorpresa a Roma con un uomo misterioso e la figlia Stella

Carlotta Mantovan, un nuovo amore dopo la morte di Fabrizio Frizzi?

Carlotta Mantovan avrebbe deciso di riaprire il cuore all’amore dopo sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi con cui ha vissuto un amore importante coronato dal matrimonio e dalla nascita della figlia Stella a cui dedica totalmente se stessa da quando è venuto a mancare l’amatissimo conduttore. Carlotta Mantovan che, dopo anni lontana dalla tv ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a Ballando con le stelle, avrebbe deciso di tornare in pista anche sentimentalmente come mostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 5 giugno 2024.

Carlotta Mantovan, chi è il nuovo fidanzato? FOTO/ Ritrova l'amore a 6 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan che, dopo la morte di Fabrizio Frissi ha scelto di vivere in Francia insieme alla figlia Stella, è stata pizzicata dal magazine diretto da Alfonso Signorini a Roma insieme alla sua bambina e ad un uomo misterioso mostrandosi serena e sorridente.

Chi è l’uomo con cui è stata vista Carlotta Mantovan

Resta top secret l’identità dell’uomo con cui Carlotta Mantovan è stata pizzicata dal settimanale Chi a Roma al concorso ippico Piazza di Siena, a Villa Borghese a cui ha partecipato facendosi accompagnare dalla figlia Stella a cui ha trasmesso la sua stessa passione per i cavalli. Nelle foto su Chi, i tre sorridono, chiacchierano e trascorrono la giornata in serenità mostrandosi molto affiatati. Del nuovo corso della sua vita sentimentale, tuttavia, la Mantovan non parla pubblicamente mantenendo il più stretto riserbo sulla sua vita esattamente come faceva durante gli anni vissuti accanto a Fabrizio Frizzi con cui ha vissuto 13 anni d’amore.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ballando con le stelle 2023/ "Ripescaggio? Ce la metteremo tutta!"

Per Carlotta Mantovan, dunque, a distanza di sei anni dal dolore che ha colpito lei e la sua bambina, sembrerebbe essere arrivato il momento di cominciare un nuovo capitolo della sua vita e chissà che non decida di tornare nuovamente a vivere in Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA