Carlotta Mantovan e Stella: tutto sulla moglie e figlia di Fabrizio Frizzi

Sono passati diversi anni dalla morte di Fabrizio Frizzi ma il ricordo dell’amatissimo conduttore è sempre vivo nel cuore del pubblico, ma soprattutto in quello della moglie Carlotta Mantovan e della figlia Stella. La scomparsa di Frizzi non è stata facile da affrontare per Carlotta Mantovan che ha conosciuto Frizzi durante la sua partecipazione a Miss Italia. Un amore grande e importante quello tra la Mantovan e il conduttore che, con lei, ha realizzato il sono di diventare papà.

Carlotta Mantovan ha un nuovo compagno dopo Fabrizio Frizzi/ E' un misterioso uomo francese

L’ultimo periodo della malattia, infatti, Frizzi lo ha trascorso insieme alle due donne della sua vita che non smettono di ricordarlo ogni volta che ne ha l’occasione. Per tenere vivo il ricordo del papà nella figlia Stella che, come ha raccontato lei stessa è sempre più simile fisicamente al padre, la Mantovan gli parla tantissimo di chi è stato il papà e cosa ha fatto nella sua vita.

Chi è il nuovo fidanzato di Carlotta Mantovan?/ Uomo misterioso al suo fianco dopo Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan e il nuovo fidanzato

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha scelto di lasciare l’Italia e trasferirsi in Francia per poter far crescere più serenamente la figlia Stella. Oggi, nella vita della vedova di Frizzi c’è un nuovo fidanzato il cui nome è ancora top secret. Lui, però, è francese ed è stato pizzicato in compagnia della Mantovan e di Stella dal settimanale Diva e Donna che li ha pizzicati insieme a Roma.

A distanza di qualche anno dalla morte di Frizzi, la Mantovan sembra aver ritrovato la serenità e la voglia di amare anche se il suo grande amore resterà sempre Frizzi. «Credo sia un lavoro quotidiano, non succede che un giorno volti pagina, piuttosto impari a convivere con il dolore. Ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza, pur mettendoci tutto il mio impegno», ha raccontato al Corriere, «Stella è il motore della mia vita, quindi per forza bisogna cercare di andare avanti facendole sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività».

Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato?/ Sorpresa a Roma con un uomo misterioso e la figlia Stella