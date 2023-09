Chi è il padre morto di Lorenzo Remotti/ “La sua scomparsa mi ha segnato tanto, ho cominciato…”

Lorenzo Remotti e la morte del padre

Primi giorni nella casa del Grande Fratello 2023 per Lorenzo Remotti che, come gli altri compagni di avventura, sta cercando di farsi conoscere al pubblico di Canale 5. Così in uno dei tanti momenti di relax di questi giorni, Lorenzo ha parlato un po’ di sé e della sua vita, di quegli eventi che lo hanno segnato e per i quali si sente radicalmente cambiato. Fino a ventitré anni, infatti, Lorenzo si considerava una testa un po’ calda. Una persona vivace, brillante e allegra; caratteristiche che nel corso del tempo sente di aver perso a causa di un evento tragico che gli ha cambiato la vita. “La cosa che mi ha segnato tanto è stata la mancanza di mio papà“, ha rivelato nostalgico al Grande Fratello 2023.

Ciro Petrone, chi è: fidanzata Federica Caputo e vita privata/ Una nuova sfida per il loro amore?

Da quando il padre è mancato, infatti, Lorenzo si è sentito responsabilizzato ed è cambiato completamente. Il suo focus oggi è sulla bottega che porta avanti con tanti sacrifici per sostenere se stesso e la sua famiglia. Ma per fortuna nella vita di Lorenzo Remotti ci sono stati anche momenti decisamente migliori, come la nascita del figlio e il suo matrimonio.

Genitori Giampiero Mughini, chi sono?/ La confessione choc “Io non so che cos’è una famiglia"

I ricordi di Lorenzo Remotti sul padre

La mancanza del padre ha segnato totalmente la vita di Lorenzo Remotti. “Vendevo automobili, sono stato con i migliori che c’erano sulla zona. Ho cominciato a vendere automobili quando avevo 18 anni ed era diventato tutto magico. Zero pensieri, zero responsabilità e quando ho cominciato a lavorare e mio papà è venuto a mancare poco tempo dopo, mi sono dovuto accollare tutte le responsabilità”, ha raccontato al Grande Fratello.

“Mio papà era un vero signore”, ha aggiunto ancora Lorenzo non nascondendo la paura di doversi gestire anche dal punto di vista economico. Un momento tragico nella vita di Lorenzo che, dopo aver detto addio al padre, ha dovuto rimboccarsi le maniche.

Carolina Marconi: il cancro é tornato?/ "Ho fatto la TAC body e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA