Chi è il papà di Jara Gaspari?/ New entry a Uomini e donne: “Io lo amo alla follia..”

“Io lo amo alla follia”, con queste parole la bella Jara Gaspari presenterà il padre a Maria De Filippi. L’ex dama di Uomini e donne oggi sarà ospite in studio insieme al suo Nicola per annunciare il sesso del suo nascituro che presto nascerà allietando le loro giornate. A fare compagnia ai due ci sarà anche il padre di Jara che prenderà posto in studio ma non di fianco a lei ma davanti a lei. A partire da oggi, e per questa nuova edizione, l’uomo sarà tra i cavalieri del trono over di Uomini e donne per cercare una donna e avere la stessa felicità che vede vivere alla figlia grazie a Nicola, giorno dopo giorno. Il cavaliere si è trasferito proprio nella città di Jara dopo il loro addio al programma e hanno messo insieme una famiglia che presto si allargherà con l’arrivo del loro bambino per la gioia di nonno Gaspari che adesso avrà bisogno di una dama.

UOMINI E DONNE, IL PADRE DI JARA NEL PROGRAMMA

Jara racconta del loro rapporto, di quanto sia speciale per via della morte prematura della madre, e quindi della moglie, e del fatto che lui le abbia dedicato la sua vita: “Io lo amo. Abbiamo un bellissimo rapporto, mi ha cresciuto, mi ha dedicato la vita e adesso voglio vederlo felice e non più solo”. L’uomo si commuove ma alla fine balla con la figlia. Gemma Galgani piange assistendo alla scena rivelando di sentirsi molto vicina a Jara perché anche lei ha perso la madre ed è stata cresciuta dal padre ma Tina Cipollari la prende di mira e la critica facendo innervosire di nuovo la dama. Clicca qui per vedere il video del momento.

