Jara Gaspari e Nicola Balestra a Uomini e donne/ Qual è il sesso del bambino?

A Uomini e donne non c’è solo spazio per il trash ma anche per l’amore visto che in quest’ultima puntata, ci saranno anche Jara Gaspari e Nicola Balestra. I due entreranno mano nella mano e sorridenti pronti ad affrontare il pubblico in studio con il pancino ormai in bella vista. I due sono stati protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne quando, dopo essersi conosciuti, hanno deciso di lasciare il programma per porre le basi del loro rapporto fuori dagli studi televisivi tra gli applausi dei fan. A quel punto tutto è andato avanti a gonfie vele, i due si amano e vivono insieme sin dal primo momento e adesso aspettano il loro primo figlio, proprio come avevano progettato. I due sono già stati ospiti a Uomini e donne per dare la lieta novella e oggi saranno in studio per annunciare il sesso del proprio bambino. Jara ha scoperto di essere incinta lo scorso gennaio e per entrambi si tratterà del secondo figlio.

JARA E NICOLA A UOMINI E DONNE: ANNUNCIATO IL SESSO DEL LORO BAMBINO

Oggi Jara e Nicola tornano a Uomini e donne per raccontare la loro storia e annunciare che il loro bambino sarà un maschietto (anche se lei avrebbe voluto una femminuccia). La loro storia farà commuovere tutti ed è inutile dire che Gianni Sperti si dirà ancora certo che il vero scopo del programma sia proprio questo e non tutto quello che si vede in giro. L’amore sarà quindi protagonista dell’ultima puntata del trono over dopo due giorni di litigi e risate. Alla fine del loro intervento (che lascerà il padre di Jara nel parterre del trono over), i due si alzeranno per ballare insieme con tanto di fiori regalati da Nicola alla sua Jara, adesso arriveranno anche i fiori d’arancio?

