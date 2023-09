Chi è il papà di Paolo Masella?/ Signorini choc: “Ha un rifiuto per lui, non vuole avere più un rapporto”

Grande Fratello, Paolo Masella e il rapporto con suo padre: “Non ho un legame con lui da tre anni”

Si parlerà di liti e fratture ma ci sarà anche spazio per i sentimenti nel corso della quarta puntata del Grande Fratello 2023. Il tema della paternità sarà uno dei principali durante la diretta, come anticipato da Alfonso Signorini. Tra coloro che nella Casa non hanno un buon rapporto col genitore c’è Paolo Masella, giovane macellaio originario di Roma. In più occasioni il concorrente ha parlato di sua madre, elogiandola e sottolineandone le grandi qualità, cosa invece mai fatta per suo padre.

Paolo ad oggi non ha infatti rapporti con suo padre, come ha raccontato nella Casa nel corso di una chiacchierata con Angelica: “Non ho un legame con lui da tre anni. Al matrimonio di mia sorella c’era, ma anche a Natale o altri eventi capita che c’è. Non dico ‘se c’è papà non vengo’, non le faccio queste cose – ha spiegato – Però sono capace di accendere e spegnere. Passi da Danilo mio padre a Danilo e basta. Se mi fa una domanda gli rispondo, ma non ci parlo come parlerei con un padre”.

Paolo Masella e il “rifiuto per suo padre”: le rivelazioni di Signorini

Di questo rapporto così difficile e contrastato si parlerà in diretta al Grande Fratello nella puntata del 21 settembre. “Il tema della paternità questa sera verrà approfondito anche per Paolo. – ha infatti annunciato Signorini nella fascia quotidiana che anticipa la puntata – Lui ha il rifiuto di suo padre, con cui non vuole più avere nulla a che fare. Lui ha idealizzato sua madre, che lo ha cresciuto, lo ha sostenuto, che ancora oggi è il suo punto di riferimento. Ma con la figura del padre non ha ancora fatto la pace.”

